Ford y Google crean centro de investigación en Detroit

ARCHIVO — Vista exterior de la estación ferroviaria central de Michigan en Detroit. La Ford Motor Co. anunció el viernes 4 de febrero de 2022 que Google se sumará a su emprendimiento para trasformar una estación ferroviaria abandonada en un centro de investigaciones sobre vehículois eléctricos y autónomos. (AP Foto/Carlos Osorio, file)

DETROIT.— Ford Motor Co. anunció el viernes que Google se asociará a su emprendimiento de trasformar una estación ferroviaria abandonada en Detroit en un centro de investigaciones sobre vehículos eléctricos y autónomos.

Detroit y el estado de Michigan han acordado proveer la infraestructura y otro tipo de apoyo al Distrito Central de Innovación de Michigan que ocupará la estación abandonada y otros edificios cercanos en el histórico barrio de Corktown adyacente al centro de la ciudad, informó Ford.

«El arribo de Google como socio fundador es exactamente el tipo de inversión y progreso que yo sabía era posible para rejuvenecer nuestra ciudad natal», afirmó el gerente de Ford Motor Co., Bill Ford, en un comunicado. «Me complace sobremanera que la Ciudad de Detroit y el Estado de Michigan se sumen a este esfuerzo ambicioso».

Ford anunció el plan de crear el Distrito Central de Innovación de Michigan en 2018, poco después de adquirir la central ferroviaria de 46.450 metros cuadrados y 18 pisos. La renovación del inmueble, que tiene más de un siglo, se completaría el año próximo, dijo la presidenta de la Ford Motor Co. Fund, Mary Culler, a The Associated Press.

La intención de Ford es investigar, probar y lanzar nuevos vehículos desde allí.

La estación, que se alza sobre Corktown, está abandonada desde la partida del último tren en 1988 y se ha convertido en símbolo de la decadencia de Detroit, desde la central fabril de Estados Unidos hasta la mayor bancarrota municipal del país.