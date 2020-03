Fomentarán higiene y lavado de manos entre estudiantes

NUEVO LAREDO TAM.- Hacer frente a los tiempos de prevención que se viven ante los posibles casos de coronavirus que se presenten, pero de una manera tranquila para no generar pánico, es lo que harán los maestros con los alumnos una vez que regresen a clases.

Este fue el acuerdo que se tomó ayer viernes en la primaria 8 de Mayo y otras más, después de que se realizó el Consejo Técnico Escolar en su quinta sesión con maestros de aula y practicantes.

“Son dos puntos básicos que manejan en este Consejo, hablar del coronavirus, se está tratando de manejar de manera suave, paulatina, con calma y no llegar al pánico. Vamos a dar instrucciones a los niños sobre la higiene personal, el lavado de manos, la higiene en casa”, explicó Rosalinda Rizo Rocha, directora del plantel.

Mencionó que previo a ello, se realizó una junta con los padres de familia para pedir su apoyo y evitar que sean presas del pánico y la desinformación.

“A los padres de familia les pedimos que mantengan la calma, no se dejen guiar por las redes sociales que hacen falsa la información que no les llega correctamente y sepan de donde viene la información. Ya se tocó este punto con mis padres de familia y lo entendieron”, manifestó.

La directora indicó que para evitar no solamente el coronavirus, sino otras enfermedades como la pediculosis (piojos) se mantendrá el protocolo de higiene en el plantel, el cual pide se aplique de manera permanente en los hogares de los estudiantes.

“Cada día estamos luchando contra esto, cada día vamos a enseñar a los niños a lavarse las manos, es algo que no sabemos y no solamente eso, el no tocarse la cara evita mucho las enfermedades, inclusive los piojos que tanto proliferan en las escuelas”, concluyó.

La primaria 8 de Mayo se ubica en el crucero de Arteaga y Cuauhtémoc, en la colonia Victoria.