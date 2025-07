Fluminense y Palmeiras sacan rédito de un ampliado Mundial de Clubes

Los dos equipos se enfrentarán el viernes en Orlando, Florida. Palmeiras, el otro equipo de Brasil en cuartos, se enfrentará a Chelsea más tarde ese día en Filadelfia.

El sábado, el Paris Saint-Germain jugará contra el Bayern Múnich en Atlanta y el Real Madrid lo hará ante el Borussia Dortmund en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Aunque Fluminense y Palmeiras no tengan el cartel de los europeos, su presencia en los cuartos de final refleja los beneficios de que el torneo se expandiera a 32 equipos.

Ambos clubes se embolsarán más de 13 millones de dólares por alcanzar los cuartos de final, además de lo que ya han recaudado hasta ahora. Luego está la exposición de la marca global y la oportunidad de demostrar que los brasileños pueden competir en un escenario mundial donde los europeos suelen dominar.

Con el colombiano Jhon Arias como figura sobresaliente y el liderazgo del veterano Thiago Silva en la zaga, Fluminense avanzó tras vencer 2-0 al subcampeón europeo Inter de Milán en los octavos de final.

Fluminense acabó mofándose de sus oponentes con una publicación en Instagram que presentaba los goles con una canción cantada por el rival AC Milan.

“Mucha gente dice, de buena manera, que Fluminense es el patito feo. Que Fluminense no tiene el dinero de otros clubes, pero confío en nuestro grupo”, dijo su técnico Renato Gaúcho. “No voy a mentir: nuestro grupo no tiene la misma calidad que esos otros grandes clubes. Pero Fluminense está en cuartos de final. Así que me gustaría ponerme en el lugar de estos entrenadores.

El Flu fue impulsado en su victoria por una arenga previa al partido por parte de Silva, el central de 40 años, quien contó una historia emotiva sobre cómo deseaba haber visitado a su padrastro en el hospital durante la Copa Mundial de 2014.

“No dejen para después lo que podemos hacer ahora”, les dijo a sus compañeros.

Mientras Fluminense rebosa pasión, el oponente Al Hilal tiene la determinación. El club saudí no ha perdido un partido en el torneo y fue de menos a más para doblegar 4-3 al Manchester City.

Aunque el City venía de una decepcionante temporada, el equipo de Pep Guardiola estaba entre los candidatos al título.

Al Hilal, en contraste, no figuraba en ninguna quiniela a pesar de haber alcanzado la final del Mundial Clubes 2022 en Marruecos —disputado con siete equipos— antes de perder ante el Real Madrid.

El adiós de Estêvão

El partido de Palmeiras contra Chelsea podría ser el último de Estêvão con el club. Después del torneo, el habilidoso extremo de 18 años se dirigirá a Europa. ¿Su nuevo equipo? Chelsea.

Estêvão firmó con Chelsea el verano pasado, pactando llegar a Stamford Bridge una vez que cumpliera 18 años.

“Tengo que concentrarme aquí, tengo que trabajar, pero no es fácil. Cuanto más se acerca, más ansiedad siento. Pero estoy tratando de concentrarme aquí, de irme bien, sabiendo que hice lo mejor aquí”, dijo a los periodistas después de que Palmeiras venció 1-0 a Botafogo en octavos.

Chelsea derrotó 4-1 a Benfica en una prórroga en los octavos de final.

“Decir que Chelsea es mejor que el Palmeiras es realista. Vinieron aquí y ficharon a nuestro mejor jugador (Estêvão), ¿qué más quieres que diga?”, señaló Abel Ferreira, el técnico del Verdao, en la víspera.

¿Dilema con Dembélé?

Ousmane Dembélé, máximo goleador del Paris Saint-Germain esta temporada pasada, se perdió la fase de grupos del Mundial de Clubes debido a una dolencia en el cuádriceps.

Reapareció saliendo de la banca para los últimos 28 minutos de la victoria del PSG en los octavos de final sobre el Inter Miami. Joao Neves anotó dos goles en la goleada 4-0, algo que el entrenador de Miami, Javier Mascherano, calificó como una “masacre”.

El técnico Luis Enrique tendría que decidir si pone a Dembélé para el enfrentamiento contra el Bayern.

Dembélé ha anotado 33 goles esta temporada en todas las competiciones para los parisinos, monarcas de la Liga de Campeones y la Ligue 1. El ex del Barcelona se perfila como uno de los candidatos para el Balón de Oro.

El Bayern derrotó 4-2 a Flamengo para avanzar, en un duelo en que Harry Kane contribuyó con un par de goles.

Nace una estrella

El éxito del Real Madrid en el Mundial de Clubes realmente no sorprende. Es un equipo con figuras de sobra.

Pero lo que ha sido sorprendente es Gonzalo García. El delantero de 21 años ha sido una de las estrellas revelación del torneo con sus tres goles, incluido el que inclinó la balanza para someter 1-0 a la Juventus de Turín en los octavos de final.

“Yo intento estar en el área y da igual meterla con la cabeza, con la rodilla o con lo que sea”, dijo García.

El canterano del Madrid ha ayudado al equipo tras la ausencia del astro Kylian Mbappé, quien se perdió la fase de grupos debido a una enfermedad. El delantero francés ingresó por García a los 68 minutos contra la Juventus.

En tanto, el Dortmund eliminó 2-1 a Monterrey en los octavos de final, gracias al doblete de Serhou Guirassy.

Jobe Bellingham del Dortmund purgará una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, lo que significa que no se enfrentará a su hermano Jude, quien juega para el Real Madrid.