Lamentan líderes mundiales y futbolistas la trágica muerte de Diogo Jota

___

“El Liverpool Football Club está devastado por el trágico fallecimiento de Diogo Jota. El club ha sido informado de que el joven de 28 años ha fallecido tras un accidente de tráfico en España junto con su hermano, André. El Liverpool FC no hará más comentarios en este momento y solicita que se respete la privacidad de la familia, amigos, compañeros de equipo y personal del club de Diogo y André mientras intentan asimilar una pérdida inimaginable. Continuaremos brindándoles todo nuestro apoyo.” — Club de fútbol Liverpool.

___

“No tiene ningún sentido. Hace poco estábamos juntos en la Selección Nacional, hace poco te casaste. A tu familia, a tu esposa e hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. D.E.P. Diogo y André. Todos los extrañaremos.” — Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal y Al Nassr.

___

“Este es un momento en el que lucho por entender. ¡Debe haber un propósito mayor! ¡Pero no puedo verlo! Estoy con el corazón roto al enterarme del fallecimiento de Diogo y su hermano André. Diogo no solo era un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un esposo y padre amoroso y cariñoso. ¡Te extrañaremos mucho! Todas mis oraciones, pensamientos y fuerza para Rute, los niños, la familia, los amigos y todos los que los amaban. Descansa en paz – Con amor, J.” — Exentrenador del Liverpool Jürgen Klopp.

___

“No tengo palabras. Me duele en el alma, no sólo por lo que fue en la cancha, sino por lo que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus hijos y su familia. QEPD, Diogo y André” — Luis Díaz, extremo colombiano del Liverpool.

___

“Esta es una noticia devastadora. Estoy seguro de que hablo por todos al decir que nuestros primeros pensamientos estarán con su familia y sus amigos en particular. Hay millones de aficionados del Liverpool, pero también seguidores y no seguidores del fútbol que estarán conmocionados por esto. Es devastador y realmente importante que tengamos en cuenta lo difícil que será este período para sus amigos y su familia.” — Primer Ministro británico Keir Starmer.

___

“Con conmoción y profundo dolor extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos de Diogo Jota y su hermano André Silva, quien también fue nuestro deportista en las categorías juveniles. Descansen en paz.” — Club de fútbol Porto, donde ambos hermanos jugaron alguna vez.

___

” Hace apenas tres semanas, tuve el honor de entregar a Diogo Jota una medalla después de la final de la UEFA Nations League, un momento de alegría, orgullo y celebración que ahora quedará grabado en la memoria con tristeza. Su pasión, energía y espíritu en el campo inspiraron a todos a su alrededor. Es devastador pensar que una vida tan llena de alegría y potencial ha sido arrebatada demasiado pronto. Descansa en paz, querido Diogo. No serás olvidado.” — Presidente de la UEFA Aleksander Ceferin.

___

“Dicen que solo perdemos a las personas cuando las olvidamos. ¡Nunca te olvidaré!” — Mediocampista de Portugal y Al Hilal Ruben Neves.

___

“En nombre de la comunidad del fútbol europeo, estamos profundamente entristecidos al enterarnos del trágico fallecimiento de Diogo Jota, internacional de Portugal y delantero del Liverpool FC, junto con su hermano André Silva. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, compañeros de equipo y todos los afectados por esta desgarradora pérdida.” — UEFA.

___

“Más que un jugador fantástico, con casi 50 apariciones para la selección nacional, Diogo Jota fue una persona extraordinaria, respetada por todos sus colegas y oponentes. Tenía una alegría contagiosa y era una referencia en su comunidad. Perdimos a dos campeones. Sus muertes representan una pérdida irreparable para el fútbol portugués y todos haremos nuestro mejor esfuerzo para honrar su legado diariamente.” — Presidente de la federación portuguesa de fútbol Pedro Proença.

___

” La noticia de la muerte de Diogo Jota, un atleta que honró enormemente el nombre de Portugal, y su hermano es inesperada y trágica. Extiendo mis más profundas condolencias a su familia. Es un día triste para el fútbol y para el deporte nacional e internacional.” — Primer Ministro de Portugal Luís Montenegro.

___

“Devastadora noticia sobre Diogo Jota y su hermano André esta mañana. Mis pensamientos están con todos los miembros de su familia y amigos, especialmente su esposa Rute y sus tres adorables hijos.” — Exjugador del Liverpool Jamie Carragher.