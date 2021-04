Flexibilizan cruces entre México y EU

A partir del jueves, se permitirán cruces terrestres no esenciales desde Estados Unidos, pero sólo en los puentes fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California.

Las restricciones a cruces terrestres no esenciales por la frontera sur México se mantendrán hasta las 23:59 horas del 21 de mayo.[Agencia Reforma]

CD. DE MÉXICO.- A partir del jueves, México permitirá los cruces terrestres no esenciales desde Estados Unidos, pero sólo en los puentes fronterizos de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California, por tener semáforos epidemiológicos en verde o amarillo.

En un tuit, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que en Chihuahua las restricciones se mantendrán al menos un mes más.

“Las restricciones de México a cruces terrestres no esenciales desde Estados Unidos se mantendrán hasta las 23:59 horas del 21 de mayo de 2021 en aquellos estados del norte del País que se encuentren en naranja y rojo según el semáforo de riesgo epidemiológico del @GobiernoMX”, indicó la dependencia.

Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila se encuentran en semáforo verde, mientras que Baja California y Sonora, en amarillo; de los seis estados fronterizos, sólo Chihuahua está en color naranja.

Desde el 21 de marzo de 2020, Estados Unidos cerró su frontera con México a los cruces terrestres no esenciales, y México hizo lo propio.

En los mensajes a sus ciudadanos, el Gobierno de Estados Unidos aclara que la medida no evita que personas estadounidenses regresen a casa, es decir que si cruzan a México podrán regresar sin problemas.

Hasta esta noche, el Gobierno de Estados Unidos no ha informado si mantendrá las restricciones a los cruces terrestres no esenciales desde México.

La Cancillería mexicana indicó en Twitter que aún se dialoga al respecto con la Administración de Joe Biden.

“México y Estados Unidos están en conversaciones para flexibilizar las restricciones a cruces fronterizos a partir de los índices de propagación del #COVID19 en ambos lados de la frontera”, indicó la dependencia.

Añadió que las restricciones a cruces terrestres no esenciales por la frontera sur México se mantendrán hasta las 23:59 horas del 21 de mayo.