Finalmente no hubo Gran Premio de Bélgica

BÉLGICA.- Luego de 3 horas de retraso, el Gran Premio de Bélgica se reanudó pero no fue lo esperado.

Sin que las condiciones de pista mejorarán por la constante lluvia que cayó en Spa Francorchamps, los 20 pilotos nuevamente salieron al circuito por detrás del auto de seguridad y apareció la bandera roja al determinar que era imposible realizar la competencia y terminó por cancelarse.

Con las tres vueltas obligatorias que realizaron los conductores, se decidió repartir la mitad de puntos de acuerdo a como largaron. A Max Verstappen, de Red Bull, le corresponden la mitad de los puntos que se le dan al ganador, que son 25. A George Russell de Williams, 9, a Lewis Hamilton de Mercedes, 8, y así sucesivamente.

El Campeonato Mundial de Pilotos de F1 queda de la siguiente forma, Lewis Hamilton sigue dominando con 203 puntos, por 200 de Max Verstappen y Lando Norris en la tercera posición con 113 unidades.

Russell, quien salió en el segundo lugar, se agenció 9 puntos importantes. El mexicano Sergio Pérez, que largó desde el pitlane se fue sin puntos de Bélgica.

BREAKING: Max Verstappen is confirmed as the official winner of the #BelgianGP

Verstappen and the rest of the top 10 will take half points#F1 🇧🇪 pic.twitter.com/STJdsLNDT5

— Formula 1 (@F1) August 29, 2021