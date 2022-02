Filme ‘El Buen Patrón’ triunfa en los Goya

CIUDAD DE MÉXICO.- El Buen Patrón se coronó este sábado como Mejor Película en la 36ta edición de los Premios Goya, aunque lejos de las cifras de récord que alcanzó con sus nominaciones. De los sus 20 candidaturas en 16 categorías se materializaron solo seis, incluyendo a Mejor Actor para Javier Bardem, así como Mejor Director y Guion Original para Fernando León de Aranoa.

Blanca Portillo se llevó el reconocimiento a la Mejor Actriz por su papel protagónico en Maixabel.

La Cordillera de los Sueños, del realizador chileno Patricio Guzmán, se consagró como la Mejor Película Iberoamericana, mientras el premio para la Mejor Cinta Europea fue a Otra ronda.

«Ha dedicado medio siglo a contar la insólita historia de un país como Chile», afirmó la portavoz de Guzmán sobre el escenario del Palau de las Arts de Valencia. «Es un premio a su trayectoria, es un premio también al documental (…) y, sobre todo, es un premio al regalo que Patricio ha querido hacer siempre a Chile: que el país no olvide».

El Buen Patrón no iba a tener la gran noche que presagiaban muchas quinielas quedó patente en la categoría de Actor de Reparto, en la que tres de sus actores: Celso Bugallo, Fernando Arbizu y Manolo Solo optaban a un «cabezón», como se le llama a la estatuilla. Lo obtuvo el único actor ajeno a la cinta, Urko Olazábal, curtido en el teatro y profesor de otros actores, por Maixabel.

El Goya a la Mejor Actriz de Reparto fue para Nora Navas, quien sumó su segundo Goya en una terna dominada por sus compañeras en Madres Paralelas, por su papel de madre de una adolescente en Libertad. La directora de esta cinta, Clara Roquet, se llevó el de Mejor Dirección Novel.

Las Leyes de la Frontera dio la sorpresa al conseguir cinco de los seis premios a los que optaba, incluyendo el de Actor Revelación para Chechu Salgado.

La película de Daniel Monzón, basada en una novela homónima de Javier Cercas, narra las peripecias de «Gafitas», «Tere» y el «Zarco», tres delincuentes adolescentes, y sus robos en el verano de 1978 en Girona, en el noreste de España. Se llevó además los premios a Mejor Guion Adaptado (del director y Jorge Guerricaechevarría), Mejor Diseño de Vestuario, Dirección Artística y Maquillaje y Peluquería.

El premio a la Actriz Revelación fue para María Cerezuela por Maixabel. La película cuenta el reencuentro entre Maixabel Lasa y el asesino de su esposo, de la banda ETA. Cerezuela le dedicó su Goya a María Jáuregui, la hija de la protagonista, a quien encarna en el filme.

Cate Blanchett, invitada de honor en la gran noche del cine español como primera destinataria del Goya Internacional de la Academia de Cine, recibió el honor de manos de Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, con quien comenzará a rodar una película próximamente.

«Gracias, es todo lo que puedo decir (en español), pero trabajar con Pedro quizás va a mejorar mi nivel de español», dijo la laureada actriz australiana, quien elogió la rica cultura cinematográfica española, «con una influencia que llega a todo el mundo».

En la escuela secundaria, una cinta del director Luis Buñuel «cambió mi forma de ver el mundo y desde entonces me atrae mucho el lenguaje audiovisual español», contó.

En una referencia a las dificultades que ha atravesado la industria del cine debido a la pandemia, Blanchett dijo sentirse «muy orgullosa por lo que hemos creado como sector. Hemos encontrado una forma creativa de seguir avanzando».

Una de las actuaciones musicales más aplaudidas de la llamada gala del reencuentro, tanto con el público como con los actores tras su ausencia obligada el año pasado, fue la de Joaquín Sabina quien, acompañado por Leiva en la guitarra, interpretó «Tan Joven y Tan Viejo» en el día de su 73 cumpleaños.

La actriz Verónica Echegui, quien acumulaba cuatro nominaciones como actriz, conquistó su primer Goya desde el otro lado, como directora de Totem Loba, elegido mejor corto de ficción, una historia basada en una situación que vivió cuando era joven. Aprovechó el momento para recomendar el visionado de su obra al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien encabezaba la representación institucional en la ceremonia.

Lista de ganadores de los Premios Goya

– Película: El Buen Patrón

– Director: Fernando León de Aranoa, El Buen Patrón

– Actor: Javier Bardem, El Buen Patrón

– Actriz: Blanca Portillo, Maixabel

– Actor de reparto: Urko Olazábal, Maixabel

– Actriz de reparto: Nora Navas, Libertad

– Dirección novel: Clara Roquet, Libertad

– Actor revelación: Chechu Salgado, Las Leyes de la Frontera

– Actriz revelación: María Cerezuela, Maixabel

– Película iberoamericana: La Cordillera de los Sueños, Chile.

– Película europea: Otra Ronda, Dinamarca.

– Música original: El Buen Patrón

– Canción original: «Te espera el mar» de Mediterráneo, por Maria José Llergo.

– Guion original: Fernando León de Aranoa, El Buen Patrón

– Guion adaptado: Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría, Las Leyes de la Frontera

– Película de animación: Valentina

– Dirección de producción: Mediterráneo

– Dirección de fotografía: Mediterráneo

– Montaje: El Buen Patrón

– Dirección artística: Las Leyes de la Frontera

– Diseño de vestuario: Las Leyes de la Frontera

– Maquillaje y peluquería: Las Leyes de la Frontera

– Sonido: Tres

– Efectos especiales: Way Down

– Película documental: Quién lo Impide

– Cortometraje de ficción: Tótem Loba

– Cortometraje documental: Mama

– Cortometraje de animación: The Monkey

– Goya Internacional: Cate Blanchett.

– Goya de Honor: José Sacristán.