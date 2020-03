Festivales mermados, pero en pie

CIUDAD DE MÉXICO.-Mermados en sus alineaciones, los festivales masivos Vive Latino y Hell & Heaven arrancarán hoy, en medio de la pandemia de coronavirus.

Jordi Puig, director del Vive Latino que se celebra hoy y mañana en el Foro Sol, dijo estar convencido de que el show debe continuar, mientras las autoridades de salud no indiquen lo contrario.

Entrevistado durante el recorrido previo a la apertura, y con el equipo de la banda principal de esta noche, Guns N’ Roses, ya montándose en el escenario principal, Puig afirmó que tienen 70 mil boletos vendidos por cada día.

“Nos parece que lo responsable es seguir la línea de las autoridades, mientras ellos no nos digan lo contrario, creo que lo correcto es seguir adelante.

“Tenemos más de 70 mil boletos emitidos por día, gente que confía en el festival. Directa o indirectamente más de 10 mil fuentes de trabajo, queremos darle la vuelta a la economía, a la vida, a la diversión, y por lo tanto queremos y estamos convencidos de hacerlo”, sostuvo Puig.

Una decena de artistas canceló su participación: All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

“Tenemos algunas bajas, entendemos que el mundo está convulso y que es más que nada por políticas de los países de origen, no por políticas de recibimiento.

“Pero es inevitable, tenemos algunas y vamos a hacer un pequeño ajuste en los horarios, pero ninguno de los headliners está cancelado”, comentó el directivo.

El Hell & Heaven, que se realizará hoy y mañana en Foro Pegaso, en el Estado de México, confirmó su realización, pese a que cancelaron varias bandas, incluso una de las principales, Megadeth.

En ambas celebraciones se reforzarán las medidas sanitarias.

“Vamos a tomar la temperatura de la gente en los accesos con pistola. Estamos reforzando (las zonas) de geles antibacteriales y los lavamanos en todos los baños y áreas de comida. Y continuamente refrescándole a la gente información en las pantallas, desde luego que hay que tomar medidas”, resaltó el titular del Vive Latino.