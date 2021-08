Festival Jazz & Heritage de Nueva Orleans se cancela

Público en el New Orleans Jazz & Heritage Festival en Nueva Orleans el 28 de abril de 2018. Ante el aumento pronunciado de casos de COVID-19 en Luisiana, el New Orleans Jazz & Heritage Festival no se realizará en 2021 luego de ser cancelado en 2020. Los organizadores anunciaron el 8 de agosto las fechas para 2022. [Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo]