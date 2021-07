¿Festejaron sin ti? Evita ofenderte

"Va a sonar como cliché, pero es la verdad: si no te invitan a la reunión, no eres tú, es la situación, son las nuevas reglas, es la nueva adaptación", aseguran los especialistas. [Foto: iStock]

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras pasar meses en confinamiento, decides salir a cenar con los amigos de toda la vida para celebrar tu cumpleaños, pero al día siguiente recibes un mensaje de otro conocido del grupo que está molesto: quiere saber por qué no lo invitaste.

Escenas así ocurren en la nueva normalidad, cuando la pandemia de Covid-19 obliga a repensar la etiqueta social y el tamaño de las reuniones. Y sí, las redes sociales juegan un papel importante en los conflictos con el círculo de compañeros, coinciden especialistas en psicología y comunicación.

“Hay que pensar que ahora debemos hacer lecturas diferentes de nuestros fenómenos de interacción. Es verdad que los humanos tendemos a socializar y muchas veces nos valoramos a través de los grupos que tenemos, pero estamos en un momento donde las reglas cambiaron”, apunta María Mendiola, psicoterapeuta y profesora del Tecnológico de Monterrey.

“La gente tiene una nueva conciencia y el hecho de que no te inviten a una reunión o veas en Facebook o en Instagram que otros festejaron sin ti no significa que eres un indeseable. Tiene que ver más con la salud, la seguridad, la prudencia”.

Ante la realidad que trajo la contingencia sanitaria, añade, lo mejor es reflexionar y ajustar la manera de pensar.

LA ILUSIÓN DE LAS REDES

Es un hecho que las redes sociales transformaron las maneras de socializar y de llevar la vida diaria, señala Aurelio Collado, especialista en periodismo y comunicación, y también docente del Tecnológico de Monterrey.

Después de todo, continúa, en estas plataformas digitales están las fotos de tu pareja, tu boda o hasta los cumpleaños de tus hijos. Quizá agregaste el nombre del lugar en el que trabajas o información de dónde pasaste tus últimas vacaciones.

En tiempos anteriores esta información íntima sólo era conocida por la gente más allegada, indica el experto. Pero ahora no sucede así: está al alcance de cientos o hasta miles de conocidos y de seguidores.

“Aquí hay que preguntarnos: ¿de verdad tratamos y convivimos con esos mil 500 amigos que tenemos en Facebook? Yo creo que no. Entonces, ¿qué pasa? Que la línea entre lo que es privado y lo que es público o del conocimiento de muchos es borrosa.

“Y ahí, aparte, surge esta situación de la gente que termina ofendida al no ser invitada a un fiesta (durante esta pandemia): cuando tienes ganas de salir en este ambiente en el que hay restricciones (de aforo) quieres ver a tus amigos, y nos topamos con que no todas las reuniones incluyen a todos los amigos. Verás a cinco, o 10, pero ciertamente no a los mil 500 que tienes en Facebook”.

Al momento en que los no invitados ven el rato agradable que pasaste en tu vida privada, señala, sienten una desilusión por no tener el contacto más cercano que esperaban o que pensaban tener.

“Es el rompimiento de la fantasía de esa especie de sociedad feliz donde todos compartimos todo”, puntualiza Collado.

NO ERES TÚ, ES LA SITUACIÓN

La psicoterapeuta Mendiola coincide en que las plataformas digitales tienen un rol esencial en las relaciones humanas, particularmente las de amistad.

“Las redes son la manera en la que te enteras, es la manera en la que figuras en el círculo y dicen mucho de tu estilo de vida. Lamentablemente, también son la pantalla que presentan el lugar que ocupas en el mundo, por eso el ver que no apareciste en la foto de la reunión de los martes puede generar estrés y ansiedad”.

Hasta existe un nombre para esta sensación: FOMO, por las siglas en inglés que significan fear of missing out, o miedo de perderse algo.

“Yo lo empecé a escuchar de mis alumnos desde el 2016, pero sin duda la pandemia de Covid(-19) lo hizo popular en la población. Me parece que es el hilo conductor de todo porque habla de un sentimiento exacerbado, de un temor a no pertenecer, a no ser invitado, a estar al margen de lo que está pasando”, indica la docente del Tec de Monterrey.

¿Cuál es el mejor antídoto para dejar de experimentar esto? Para empezar, señala, es

inviable que, al planear cada reunión o salida, tomes decisiones sobre la base de quién podría terminar con los sentimientos heridos. Por ello la mejor solución es trabajar en las propias emociones y realizar una introspección.

“Va a sonar como cliché, pero es la verdad: si no te invitan a la reunión, no eres tú, es la situación, son las nuevas reglas, es la nueva adaptación. Nos tenemos que despegar emocionalmente de esas no invitaciones porque estamos en momentos especiales. Tenemos que sacar estas conclusiones para que no nos pegue el no estar”.

Es importante, añade, no sujetar la autoestima o el valor a la cantidad de eventos sociales asistidos.

“Tal vez una persona pueda pensar ¿qué pasó?, ¿qué hice mal? Y la respuesta es que no pasó nada, simplemente ya no es posible invitar a los mismos que antes, porque estamos en pandemia, porque estamos en transición hacia una nueva realidad.

“Mi consejo es que sepan que, si no están en la foto de Instagram, siguen estando en el mundo y siguen siendo personas. Siguen teniendo amigos, siguen estando acompañados en esta vida. No son unos marginados”.

Para considerar

¿No te invitaron a la reunión? La psicoterapeuta María Mendiola brinda estas consideraciones.

– Desliga el autoestima de tu agenda social: el no asistir a un evento no te hace menos valioso.

-Sé consciente de que la pandemia de Covid-19 cambió la etiqueta social: ya no es posible invitar a tantas personas.

-El no asistir a un evento tampoco te hace un marginado o una persona indeseable.