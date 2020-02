Festejan a Brian Littrell en show de BSB

Los miembros de Backstreet Boys interpretaron temas como "Everybody (Backstreet's Back)" y "Show Me the Meaning" [Foto: Agencia Reforma]

Los miembros de Backstreet Boys interpretaron temas como "Everybody (Backstreet's Back)" y "Show Me the Meaning" [Foto: Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.-Con el “feliz cumpleaños a ti” más estruendoso y relajiento que pudieron, las fans de los Backstreet Boys le festejaron sus 45 a Brian Littrell.

A la mitad del primero de los tres conciertos del grupo en el Palacio de los Deportes, como parte del DNA World Tour, el rubio intérprete, cantante, bailarín y empresario fue agasajado por su público y sus compañeros.

“Chicos, chicas, este es un día muy especial porque uno de nosotros cumple años, es nuestro querido y amado Brian y por eso les pedimos que le cantemos el ‘Happy Birthday'”, expresó Nick Carter.

Y los cuatro se fundieron con sus fans para interpretar la pieza que sonó hasta afuera. Y él lo agradeció cantando y bailando.

“Los amo México, gracias”, dijo Brian.

“Te amamos, chico”, añadió Kevin Richardson y los cinco se abrazaron.

En el show que duró un poco más de dos horas, la que ha sido una de las boy bands más populares del mundo, mezclaron canciones de su disco nuevo y de sus éxitos de toda la vida.

“The Call”, “Dont Want you Back” y “As Long as You Love Me” formaron parte del programa en el que los estadounidenses bailaron, cantaron, bromearon y se divirtieron.

“Gracias por estos 26 años de un viaje espectacular con ustedes. Gracias por ser las mejores fans que una banda podría pedir”, gritó AJ McLean, en inglés. “Besos, besos, besos”, sumó en español.

Y sin dudarlo, los hits más conocidos del quinteto fueron los más coreados y bailados por la fanaticada que llenó el inmueble situado en Avenida Churubusco, entre ellos “Everybody (Backstreet’s Back)”, “Show Me the Meaning” y The One” formaron parte del ramillete de éxitos que los BSB cantaron y bailaron para las fans.

Con cuatro cambios de atuendo, una pantalla gigante con clips de ellos en diversos paisajes y un montón de fans con luces y adornos en el cuerpo, se completó el cuadro del espectáculo. Y nadie se fue defraudado.