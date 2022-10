Fernando Savater, presente en la FIL de Oaxaca

OAXACA, Oax.- “La democracia tiene que educar en defensa propia, el peligro de la democracia son los ignorantes y su peso dentro de la sociedad”, afirmó el escritor español Fernando Savater en conferencia de prensa, en víspera de su presentación este domingo, para cerrar la edición número 42 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO).

Savater presentará el próximo domingo a las 18:30 horas su más reciente libro: “Solo integral: Una vuelta de tuerca a sus mejores ideas”. Este libro es un compilado de los 100 mejores artículos escritos por el autor. La mitad de éstos ya fueron publicados, mientras que la otra mitad son inéditos. En ellos se abordan temas como la política, el amor o la familia, entre otros.

Mencionó que como parte de los ejercicios de protesta en estados como Catalunya, las personas defienden los derechos de seguir siendo educados en su lengua, así como su identidad. “Debe haber grupos, padres y madres de familia que defiendan esos derechos que deberían garantizar las instituciones”, lamentó.

Fenómenos como ese, dice, pueden extenderse alrededor del mundo. “Está muy bien que haya cosas oficiales, pero si vemos que lo institucional no defiende los valores, podemos formar otros grupos que sí lo hagan”, propone.

Por otro lado, sobre los librepensadores apunta que éstos gustan a la gente cuando ya se han muerto, pero los de ahora, les molestan.

Al hablar del tema de la democracia y la educación, sostuvo que la sociedad tiene que educar a las personas para ser libres e iguales, no para ser diferentes y esclavos. Tras asegurar que históricamente no han existido épocas sin pandemias, sentenció que: “el Covid ni es la primera pandemia ni es la más grave ni será la última. Esa no tiene nada qué ver con educar o no educar. Hay que educar para la época en que uno vive. Si la época es sana, hay que educar para la salud, y si la época tiene un problema higiénico, hay que educar para eso”.

“El problema es [saber] qué educación elegimos para seres humanos que sean libres, capaces, responsables. Educamos para que las personas vivan en un mundo socialmente igualitario”, agregó.

Aclaró que la educación siempre es elitista y no busca la igualación por abajo, que todo mundo sea ignorante, sino que todo el mundo conozca la aristocracia del pensamiento y la libertad. Además, el escritor abordó el tema de la modernidad y de los distintos contextos en los que la ética se mantiene estable.

“Las cosas que pensamos nosotros y las de la época aristotélica hablando de época, aunque son de contextos diferentes, tienen un fondo común. Aristóteles no podía hablar de biogenética porque no existía en su época, lo que vamos haciendo es ampliar los temas de los que hablamos”, señaló.

Sobre su proceso creativo, dijo, no busca siempre la novedad, sino apuesta por temas que son permanentes y leerlos puede resultar de utilidad. “Los seres humanos nacen, sufren y mueren y eso sigue pasando… busquemos las cosas estables, no las novedades”, afirmó.