Fernando Noriega por Gonzalo Peña en telenovela

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de haber sido despedido del proyecto y acusado de complicidad en el supuesto abuso sexual de la conductora Daniela Berriel, el actor Gonzalo Peña ya fue reemplazado de ¿Qué le pasa a mi familia?, producción de Juan Osorio que hoy cumple un mes de estar al aire.

Fernando Noriega será el actor que suplirá al acusado; así lo dio a conocer la producción en conferencia de prensa, desde los foros de Televisa.

“Estoy lleno de emociones. Les agradezco la bienvenida tan calurosa. Espero dar todo lo mejor de mí.

“Gracias a Dios por estar con ustedes y, ¡a trabajar! para sacar adelante este proyecto. Hemos estado a marchas forzadas, leyendo todos los capítulos, los he visto en el aire, y ya los conozco mucho (al elenco)”, afirmó Noriega en conferencia.

Actualmente Peña se encuentra prófugo tras haber sido girada una orden de aprehensión en su contra, la semana pasada.

Se especula que el acusado quien, si resulta culpable al delito podría pasar entre 12 a 24 años en la cárcel, se alojó en su natal España; se solicitará apoyo de la Interpol para localizarlo.

Ante el hecho, la producción mantuvo silencio.

Noriega, por otro lado, fue recibido por todo el elenco entre aplausos, seguido de palabras de apoyo.

El originario de Guanajuato dará vida a Mariano, hijo de Luz (Diana Bracho) que no mantiene buena relación con su familia.

La transición del personaje se llevará a cabo luego de la boda que habrá entre Constanza (Paulina Matos) y Mariano (Gonzalo, en un inicio y luego Noriega).

Se casa uno y en la luna de miel entra el otro actor, indicó Osorio; esto será en la primera semana de abril.

“Por todo el material que he revisado y visto, Mariano es un personaje muy complejo, víctima de un cúmulo de situaciones difíciles.

“Me encanta ver esta dualidad, hijos que se parecen a mamá o a su papá y este personaje es un molino de emociones que tiene de su mamá, pero al final es un ser humano que la riega”, dijo el histrión.

Entre lágrimas, Noriega dedicó este proyecto a su padre José María Noriega, quien falleció hace dos años.

“Hoy, hace dos años, en estos momentos mi papá estaba volando alto. Mi familia está reunida ahora, yo no pude estar ahí, pero sé que mi papá se sentiría muy orgulloso saber que estoy aquí trabajando”, comentó el actor.

Éste es el primer proyecto de Noriega en Televisa luego de participaciones en telenovelas como Amor en Custodia (2005), Se Busca Un Hombre (2007), para Tv Azteca, series como El Chema (2016-2017) y El Señor de los Cielos (2017-2019), así como en teatro.

“Esta telenovela me hace pisar algo que siempre había soñado es un gran proyecto. Me motivó mucho involucrarme tanto que me gusta esta empresa que está preocupada por la sociedad, eso fue lo que me empujó a aceptar, así como el elenco y trabajar con Juan”, aseguró.

¿Qué le pasa a mi familia? se transmite de lunes a viernes, a las 20:30 horas, por Las Estrellas.