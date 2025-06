Fernando Gago regresa a México para dirigir al Necaxa de Ryan Reynolds y Eva Longoria

CIUDAD DE MÉXICO.- Nueve meses después de una abrupta salida de Chivas y una fallida etapa con Boca Juniors, Fernando Gago está de regreso en México.

El entrenador argentino fue presentado el jueves como nuevo entrenador del Necaxa de la primera división para el torneo Apertura que inicia en julio.

Gago, de 39 años, se fue del Guadalajara en octubre al pagar una cláusula de rescisión que lo liberó para unirse a Boca Juniors, donde fue cesado a finales de abril pasado por los malos resultados en el torneo local y en la Copa Libertadores.

En su etapa con Boca, Gago dirigió 30 partidos, de los cuales ganó 17, empató cinco y perdió ocho.

“El día que me fui de Chivas, el que me quiera creer el que no, no lo hará, comuniqué al club que rescindía por una cláusula de contrato que era muy baja y tuve la posibilidad de salir”, dijo Gago en su presentación. “Quiero dejar cerrado el tema”.

Antes de volver a Argentina, Gago había negado contactos con Boca. Algunos jugadores de Chivas declararon después que se sintieron defraudados por su inesperada salida.

“Me tocó la posibilidad de dirigir al club que me tocó crecer, es muy claro. Unos me van a creer, otros no”, agregó. “Lo sabe el club, fue todo muy claro. Lo dejo aclarado para cerrar todo tipo de preguntas”.

Con Chivas, Gago alcanzó las semifinales en su primer torneo, el Clausura 2024 y en el Apertura se fue después de 11 fechas cuando el equipo marchaba en la novena posición, fuera de puestos de liguilla directa.

La dirigencia de Necaxa, que tiene como dueños minoritarios a un grupo de empresarios en los que se encuentran a los actores Ryan Reynolds y Eva Longoria, decidió hacer más caso a la trayectoria deportiva.

“No nos basamos en chismes, ni en cosas que pasaron o no pasaron. A nosotros nos compete contratar a la persona más capacitada”, dijo el director deportivo José Hanan. “Para el morbo del público puede ser revancha, pero es su capacidad la que lo ha traído acá”.

Necaxa, que no sale campeón de liga en México desde el torneo Invierno 98, viene de alcanzar las semifinales el torneo anterior con el entrenador argentino Nicolás Larcamón, quien acaba de ser nombrado como técnico de Cruz Azul.