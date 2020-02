Feministas convocan a paro nacional de mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- Agrupaciones feministas han convocado a un paro de labores nacional, el próximo lunes 9 de marzo dentro de las conmemoraciones del Día Internacional de las Mujeres.

Entre las exigencias de las manifestantes está la investigación de feminicidios, el alza en delitos sexuales contra las mujeres y la brecha laboral, por mencionar algunos.

Con el hashtag #UnDíaSinMujeres, la iniciativa se ha replicado en redes sociales. Dentro de la campaña se pide que, por ese día, las mujeres no salgan a trabajar, las menores no vayan a la escuela y/o universidad, no hagan compras, ni vendan productos.

“Si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y lo que consumimos”, dicta la convocatoria.

“Si no escuchan nuestros gritos, si no escuchan nuestro llanto, escuchen la economía que manejamos y lo importante y valiosas que somos”.

El hashtag #UnDíaSinMujeres se ha replicado y se ha mantenido en tendencia durante el día.