Atribuyen recesión a decisiones de AMLO

El socio director de Econometría Aplicada, Marco Antonio Pérez Valtier, dijo que el mandatario ha pasado más tiempo criticando a los Gobiernos anteriores, pero no propone un modelo económico alterno

CIUDAD DE MÉXICO.- El socio director de Econometría Aplicada, Marco Antonio Pérez Valtier, señaló que las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador han provocado que haya una recesión económica desde 2019.

Tras participar en el Seminario de Comercio Exterior y Aduanas, organizado por el Municipio de Guadalupe, el especialista explicó que el mandatario ha pasado más tiempo criticando a los Gobiernos anteriores, pero no ha propuesto un modelo económico alterno.

“Lo que teníamos es un discurso disruptivo contra el modelo económico neoliberal”, señaló, “de hecho todo el discurso el Ejecutivo federal desde que era candidato siempre se enfocaba en atacar a los neoliberales, sin embargo, nunca se propone un modelo económico alterno, y no nada más no se propone, pues no sabemos qué tipo de políticas se van a aplicar”.

“Además del discurso disruptivo tenemos acciones como la reversa a la reforma educativa, el desmantelamiento de un programa de impacto social como el Seguro Popular, incluso sin tener un programa sustituto del famoso Insabi”.

Pérez Valtier señaló que desde que López Obrador ganó en julio de 2018 se generó una incertidumbre en el sector empresarial, pues nunca había estado en el Gobierno un partido de izquierda.

“¿Qué está ocurriendo?. Primero es que nunca antes en la historia de nuestro país habíamos estado gobernados por un partido de izquierda y obviamente esto ha generado inquietud en el empresariado nacional, básicamente en el alcance de las políticas económicas de porte socialista que aplicaría el nuevo Gobierno”, explicó.

“Se empieza a generar inquietud porque tienes el Congreso prácticamente a tu servicio, pues como que me empiezo a poner nervioso, se tomaron el control de órganos autónomos como la Comisión Nacional Reguladora de Energía, incluso de manera ilegal, interpretando las leyes”.

El experto en economía señaló que otros factores de que haya una recesión económica es la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la persecución a los evasores fiscales y la eliminación de apoyos económicos.