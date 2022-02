Feliz Nadal de ganar un torneo de prestigio

ACAPULCO.- El tenista español Rafael Nadal estrenó la nueva casa del Abierto Mexicano de Tenis a lo grande.

Con su cuarto Guaje de Plata, los tres anteriores los había ganado 2005, 2013 y 2020, empató a su compatriota David Ferrer (2010, 2011, 2012 y 2015) y a Thomas Muster (1993, 1994, 1995, 1996) dejando una huella difícil de borrar en Acapulco.

«Para mí lo más importante hoy es que he ganado un torneo con prestigio dentro del mundo de tenis. Llevarme la victoria aquí significa mucho. Es increíble como las cosas cambian de un día a otro de prácticamente no poder entrenar a estar en el momento que estoy.

«Es un título más a añadir a mi carrera y además uno importante. Es cierto que he mantenido una buena actitud. Realmente estoy feliz y disfrutando cada momento. Siempre me llevo recuerdos fantásticos por el cariño de la gente . He conseguido unos resultados muy buenos casi siempre que he estado aquí. Confío en que sea un lugar que la gente tenga un buen recuerdo de mí cuando no pueda volver», comentó el ex número 1 del mundo.

En un emocionante duelo, Nadal venció al británico y vigente campeón del Abierto Los Cabos, Cameron Norrie, en dos sets por doble 6-4.