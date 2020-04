‘Federación debe prorrogar pagos’

NUEVO LAREDO, TAM.- El gobierno federal debería prorrogar al sector empresarial el pago de impuestos como ayuda ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, porque será difícil para los empresarios sobrellevar meses sin ventas e ingresos.

El analista financiero Alberto de León Casso consideró que así como el presidente de la república López Obrador pide al sector empresarial que permita a sus trabajadores permanecer en casa con pago de sueldos garantizados mientras dure la emergencia sanitaria, sería positivo que también el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgue un mes o más tiempo para el pago de las contribuciones, y así dar un respiro a los empresarios pequeños, medianos y grandes porque sus ingresos o ganancias han disminuido.

Por la declaratoria de emergencia sanitaria, el presidente de México pidió a los empresarios a no recortar personal y permitir a sus trabajadores que permanezcan en sus casas con sueldo pagados, sin embargo, el mandatario no ha informado medidas fiscales para apoyar al sector empresarial.

El analista financiero De León Casso planteó que México de antemano ya enfrentaba una recesión económica por su poco crecimiento durante 2019 y ahora a nivel mundial todas las economías enfrentan una recesión por la pandemia del COVID-19 porque las empresas no producen en todos los países infectados por el virus, y al no producir no hay consumo, por lo tanto no se generan ingresos.

En el caso de México, una economía en recesión es cuando acumula dos trimestres consecutivos sin crecimiento en la economía, y durante 2019 fueron los dos primeros y el último trimestre.

En 2019, la economía nacional registró una caída del 0.1 por ciento, por lo que ahora se encontraría en una fase recesiva, y habrá que esperar el reporte sobre el primer trimestre del 2020.

Desde los primeros días de marzo, De León Casso anticipó los riesgos sobre poco crecimiento en el primer trimestre del 2020 como en el primer trimestre del 2019, porque persiste poca inversión del gobierno federal en infraestructura, sumándose el factor de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.

Sobre ese aspecto, insistió en que el gobierno federal debe invertir, y aclarar cuándo iniciará las obras federales del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura con recursos del gobierno federal y la Iniciativa Privada, donde la mayoría son para transporte, principalmente carreteras.