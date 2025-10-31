FDA: fabricantes retiran un fármaco para la presión arterial contaminado con químico cancerígeno

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dijo que los fabricantes retiraron más de medio millón de envases de hidrocloruro de prazosina, un fármaco para la presión arterial, debido a preocupaciones de que pueda contener una sustancia química cancerígena.

A principios de mes, Teva Pharmaceuticals USA, con sede en Nueva Jersey, y el distribuidor de medicamentos Amerisource Health Services, procedieron a la retirada voluntaria en todo el país de más de 580.000 envases de cápsulas de prazosina de distintas concentraciones, explicó la FDA.

Los médicos prescriben la prazosina, que relaja los vasos sanguíneos, para ayudar a reducir la presión arterial. En algunas ocasiones puede recetarse contra pesadillas y otros trastornos del sueño causados por trastorno de estrés postraumático.

La FDA indicó en órdenes de ejecución publicadas en internet que dio a los lotes afectados una clasificación de riesgo de Clase II porque algunos de los fármacos retirados pueden tener impurezas de nitrosamina, que se consideran potencialmente cancerígenas.

Según lla agencia, las impurezas de N-nitrosamina son una clase de químicos potencialmente cancerígenos que pueden formarse durante la fabricación o el almacenamiento de un medicamento.