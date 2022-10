Fans y músicos reaccionan a la muerte de Loretta Lynn

ARCHIVO –Loretta Lynn saluda al público tras presentarse en los Americana Music Honors and Awards el 17 de septiembre de 2014, en Nashville, Tennessee. Lynn, la hija de un minero de carbón en de Kentucky que se convirtió en un pilar de la música country, ha fallecido. La familia de Lynn dijo que murió el 4 de octubre en su casa de Tennessee. Tenía 90 años. (Foto AP Photo/Mark Zaleski, archivo)

NASHVILLE, Tennessee, E.U.— Astros y admiradores lamentaron la muerte de la estrella de la música country Loretta Lynn, quien falleció el martes en su casa a los 90 años.

‘Mamá y Loretta Lynn se llevaban cuatro años. Mamá era la mayor. Cada una me recordaba a la otra. Mujeres fuertes que amaban a sus hijos y eran fieramente leales. Ahora están en el cielo visitándose y platicando sobre cómo las criaron, lo diferente que es la música country de cómo era cuando eran jóvenes. Me hace sentir bien que mamá se fue primero para que pudiera dar la bienvenida a Loretta hacia los griteríos del cielo’ — Reba McEntire en Instagram.

‘Era una leyenda emblemática y hacía las cosas como quería. Me siento tan bendecido de considerarla una amiga. Ya te extraño Loretta. Te quiero. Descansa ángel’ — Darius Rucker vía Twitter.

‘Mi corazón está roto por la noticia de la muerte de mi querida amiga Loretta Lynn. Recordaré todas las lindas visitas y risas que compartimos. Descansa en paz dulce ángel’. — Stella Parton vía Twitter.

‘A celebrar la vida de Loretta Lynn. Uno de mis mayores honres, fue ser acompañada por ella y George Jones en una canción que escribí llamada ‘Country Music Has The Blues’. Ella me dio este maravilloso regalo ese día’. – Billy Ray Cyrus en Twitter donde publicó una imagen de un álbum autografiado por Lynn.

‘No voy a escuchar otra cosa que Loretta Lynn el resto de la semana. Que descanse en paz un ícono absoluto de la música country’. —Parker McCollum vía Twitter.

‘Ella era una inspiración. Descanse en paz Loretta Lynn’.- Carole King vía Twitter donde publicó un emoji de corazón.

‘Descansa en todo tipo de poder, Loretta Lynn. Te vamos a extrañar’. — Roseanne Cash, vía Twitter.

‘QDEP Loretta Lynn. Gran cantautora, gran cantante, y uno de los íconos más atrevidos y geniales del country de todos los tiempos. Ayudó tanto a llevar al género a una época más contemporánea. También compuso ‘Fist City’ y se ganó totalmente el título de la canción. — El crítico de música y autor Steven Hyden vía Twitter.

‘No basta con decir que hoy la música country perdió a Loretta Lynn, más bien el mundo perdió a una leyenda musical. Loretta era una mujer cuyas contribuciones e impacto inspiraron a innumerables artistas y transformaron el género country en un arte universal. … Como una cantante pionera, escribió valientemente sobre temas social y culturalmente relevantes que definieron una generación. En lo personal, recuerdo a Loretta por su espíritu, su arte y su genialidad que rivalizaban con contemporáneos como Bob Dylan, John Lennon y Paul McCartney.’ – Sarah Trahern, directora general de la Asociación de Música Country, en un comunicado.

‘La historia de la vida de Loretta Lynn es diferente de cualquier otra, pero ella creó de esa historia una obra que resuena con personas que quizá nuca comprendan completamente su desoladora y remota infancia, sus penosos primeros días o sus aventuras como una celebridad famosa y querida. En un negocio musical que suele estar preocupado por la aspiración y la fantasía, Loretta insistía en compartir su propia verdad atrevida y valiente. — Kyle Young, director general del Salón de la Fama de la Música Country y Museo.