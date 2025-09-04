Famoso tranvía en Lisboa descarrila y choca, dejando 15 muertos

Testigos presenciales dijeron a medios locales que el tranvía descendió la colina a toda velocidad, aparentemente fuera de control; un testigo indicó que se volcó encima de un hombre en la acera

Equipos de emergencia trabajan en el lugar donde se descarriló un tranvía eléctrico, el miércoles 3 de septiembre de 2025, en Lisboa, Portugal. (AP Foto/Armando Franca)

LISBOA.- Un pintoresco tranvía eléctrico, que es una de las grandes atracciones turísticas de Lisboa, se descarriló y chocó el miércoles, causando la muerte de al menos 15 personas y lesiones a 18, informaron los servicios de emergencia.

Cinco de los heridos están graves, informó el Instituto Nacional de Emergencias Médicas en un comunicado. Entre los heridos hay un niño y un número desconocido de extranjeros, añadió.

Las autoridades indicaron que se trató de un accidente, el peor en la historia reciente de la ciudad, y ensombreció el encanto de Lisboa para los millones de turistas extranjeros que llegan cada año.

El tranvía amarillo y blanco —conocido como Elevador da Gloria, el cual asciende o baja por una empinada colina del centro de la ciudad, en un binomio con otro que va en sentido contrario— yacía de lado en el estrecho camino por el que transita.

Los costados y la parte superior estaban abollados parcialmente, y parecía haber chocado contra un edificio en una curva del camino. Partes del vehículo —hecho principalmente de metal— estaban aplastadas.

Varias docenas de trabajadores de emergencia estaban en el lugar, pero la mayoría se retiró después de unas dos horas.

Testigos presenciales dijeron a medios locales que el tranvía descendió la colina a toda velocidad, aparentemente fuera de control. Un testigo indicó que se volcó encima de un hombre en la acera.

Carris, la empresa que opera el tranvía, dijo que se había realizado el mantenimiento según lo programado.

El Ayuntamiento de Lisboa suspendió las operaciones de otros tranvías en la ciudad y ordenó inspecciones inmediatas, informaron medios locales.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofreció sus condolencias a las familias afectadas, y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, dijo que la ciudad estaba de luto. “Es una tragedia como nunca hemos visto”, lamentó Moedas.

El gobierno de Portugal anunció que se observaría un día de luto nacional el jueves. “Un trágico accidente… causó la irreparable pérdida de vidas humanas, que dejó de luto a sus familias y consternó a todo el país”, expresó en un comunicado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también envió sus condolencias. “Con tristeza supe del descarrilamiento del famoso Elevador da Gloria”, escribió en portugués en la red social X.

Hasta el momento se desconoce la causa del accidente. Según informes, ocurrió cuando comenzaba la hora pico de la tarde, aproximadamente a las 6 p.m. Los funcionarios de emergencia dijeron que todas las víctimas fueron extraídas de los escombros en poco más de dos horas.

Se iniciará una investigación sobre las causas una vez que termine la operación de rescate, anunció el gobierno.

El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, escribió en X que estaba “consternado por el terrible accidente”, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, escribió que se había reunido con el canciller portugués y expresó su “solidaridad con las víctimas”.

La embajada estadounidense en Lisboa también ofreció sus “más profundas condolencias a todos los afectados”, según una publicación en X.

El tranvía, técnicamente llamado funicular, está sujeto por cables de acero y puede transportar a más de 40 personas, sentadas y de pie. Los residentes de Lisboa también lo utilizan con regularidad. El servicio de unos pocos cientos de metros para ascender y descender en un camino curvo y y libre de tráfico se inauguró en 1885.

Está clasificado como monumento nacional.

Lisboa recibió alrededor de 8,5 millones de turistas el año pasado. Normalmente los visitantes hacen largas filas para dar un breve paseo en el popular tranvía.