Falleció Fuzzy Zoeller, el golfista cuyo chiste racista sobre Tiger Woods empañó su carrera

Fuzzy Zoeller, quien conquistó dos majors y fue uno de los personajes más extrovertidos del golf hasta que su carrera se vio empañada por un chiste insensible sobre Tiger Woods, falleció, según confirmó un colega. Tenía 74 años.

No se dio a conocer inmediatamente la causa de muerte. Brian Naugle, el director del torneo Insperity Invitational en Houston, dijo que la hija de Zoeller lo llamó el jueves con la noticia.

Zoeller fue el último jugador en ganar el Masters en su primer intento, en un desempate de tres hombres en 1979. Famosamente agitó una toalla blanca en Winged Foot en 1984 cuando pensó que Greg Norman lo había vencido, para eventualmente vencer a Norman en el desempate de 18 hoyos al día siguiente.

Pero fue durante el Masters de 1997 que cambió su popularidad.

Woods se encontraba en un momento decisivo de su carrera: la victoria más dominante en la historia del Augusta National. Zoeller elogió la actuación de Woods, de raza negra, en una entrevista con CNN antes de decir al final: “Entonces, ¿saben lo que ustedes hacen cuando él llega aquí? Le dan una palmada en la espalda y le dicen felicitaciones, que lo disfrute y díganle que no sirva pollo frito el próximo año. ¿Entendido?”

Sonrió y chasqueó los dedos, y mientras se alejaba se dio la vuelta y dijo: “O col rizada o lo que sea que sirvan”.

Ese momento lo persiguió el resto de su carrera.

“He llorado muchas veces. Me he disculpado innumerables veces por palabras dichas en broma que simplemente no reflejan quién soy”, publicó Zoeller para Golf Digest en 2008. “Tengo cientos de amigos, incluidas personas de color, que pueden dar fe de eso. Aun así, he llegado a aceptar el hecho de que este incidente nunca, nunca desaparecerá”.

Esa situación empañó una carrera llena de dos títulos importantes famosos, otros ocho títulos del PGA Tour y un Campeonato Senior de la PGA entre sus dos títulos del PGA Tour Champions.

Más que ganar, era cómo lo hacía. Zoeller jugaba rápido y aún mantenía una naturaleza relajada en su enfoque del juego, a menudo silbando entre tiros.

Hizo su debut en el Masters en 1979 y quedó en el desempate de tres cuando Ed Sneed hizo bogey en los últimos tres hoyos. Zoeller derrotó a Sneed y Tom Watson con un birdie en el segundo hoyo de desempate, lanzando su putter alto en el aire.

“Nunca he estado en el cielo, y pensando en mi vida, probablemente no tendré la oportunidad de ir”, dijo Zoeller una vez. “Supongo que ganar el Masters es lo más cerca que voy a estar”.

Zoeller estaba enfrascado en un duelo con Norman en Winged Foot en 1984, rezagado y viendo a Norman embocar putt tras putt. Así que cuando vio a Norman meter un putt de 40 pies en el 18, asumió que era para birdie y comenzó a agitar una toalla blanca en un momento de deportividad.

Solo más tarde se dio cuenta de que era para par, y Zoeller hizo el par para forzar un desempate. Zoeller lo venció por ocho golpes en el desempate de 18 hoyos (67-75). El único arrepentimiento de Zoeller fue haberle dado la toalla a un niño al final.

“Si ves una toalla blanca sucia por ahí, consíguemela, ¿quieres?”, dijo una vez.

Nació como Frank Urban Zoeller Jr. en New Albany, Indiana. Zoeller dijo que su padre era conocido solo como “Fuzzy” y a él le dieron el mismo nombre. Jugó en un colegio comunitario en Florida antes de unirse al poderoso equipo de golf de Houston antes de convertirse en profesional.

Su esposa, Diane, falleció en 2021. Zoeller tiene tres hijos, incluida su hija Gretchen, con quien solía jugar en el Campeonato PNC. Zoeller recibió el Premio Bob Jones de la USGA en 1985, el mayor honor de la organización otorgado por deportividad distinguida.