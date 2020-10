Falleció el hijo de Robert Redford, James Redford

CIUDAD DE MÉXICO.- James Redford, tercer hijo del actor Robert Redford, falleció a los 58 años, según informó su esposa, Kylie Redford, en redes sociales y al diario The Salt Lake Tribune.

Kylie indicó que la causa del deceso de su marido fue cáncer que le localizaron a James en los conductos biliares del hígado.

“Estamos desconsolados. Él vivió una vida hermosa e impactante y fue amado por muchos. Lo extrañaremos profundamente. Como su esposa desde hace 32 años estoy muy agradecida por los dos hijos maravillosos que criamos juntos”, se lee en su mensaje de Twitter.

De acuerdo con El País James fue documentalista por profesión y ampliamente conocido por su labor activista, ya que de hecho, en 2005, fundó junto a su padre The Redford Center, la cual realiza documentales para crear conciencia sobre el medio ambiente.

A través de la organización el famoso también produjo, entre otros proyectos, Happening: A Clean Energy Revolution (2017), el cual habla sobre la dependencia de Estos Unidos a los combustibles fósiles.

En 2013 filmó The Big Picture, que su hijo Dylan protagonizó y tuvo como trama las distintas caras de la dislexia.

El drama que vivió cuando le fueron trasplantados dos hígados para sobrevivir a la colangitis esclerosante que le fue diagnosticada a los 25 años lo retrató, en 1999, en The Kindness of Strangers, otro documental que produjo sobre las listas de esperas de órganos.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04

— kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020