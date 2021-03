Falleció el artista plástico Vicente Rojo

CIUDAD DE MÉXICO.-El pintor y escultor, Vicente Rojo, falleció este miércoles a los 89 años, informó el ministro en retiro José Ramón Cossío.

A través de su cuenta de Twitter, Cossío lamentó la muerte del artista plástico y recordó que fue su compañero en el Colegio Nacional.

Además, envió condolencias a sus familiares y amigos.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, recordó la trayectoria de Vicente Rojo, quien contribuyó a la renovación estética de México en la década de 1950 y 1960, además de ser el represente del abstracto mexicano en el mundo.

Frausto lo calificó como una persona generosa y un extraordinario artista; también envió condolencias a sus familiares.

Mientras que el historiador Enrique Krauze describió al artista plástico como un gran innovador del diseño gráfico. Asimismo, destacó que fue compañero de buenos tiempos, “fiel y cariñoso”.

Rojo nació en 1932 en Barcelona y fue –pese a que no le gustaba llamarse así– artista, uno de los más grandes en la historia de México. “Yo tengo totalmente un habla mexicana, a pesar de que no he perdido mi acentito. Soy mexicano desde que llegué; al día siguiente dije: ‘Yo de aquí no me muevo”’, decía el artista.

Fue también uno de los protagonistas del movimiento artístico de la Ruptura que marcó distancia con la Escuela Mexicana de Pintura. También fue autor de portadas de libros como “Cien años de soledad” y “Bajo el volcán”; diseñó periódicos y revistas, dibujos, esculturas, carteles, pinturas y grabados.

Un artista fundamental para el arte mexicano del siglo XX

Exiliado desde 1949, Rojo (Barcelona, 1932) fue uno de tantos españoles que gozó de un enorme prestigio y reconocimiento en este país, superior seguramente al de España y su Cataluña natal.

Rojo estudió pintura y tipografía poco después de llegar a México y se embarcó en numerosas actividades culturales, entre las que destaca la de fundar junto con José Azorín y los hermanos Neus, Jordi y Quico Espresate la editorial Era, de la que fue director artístico.

El sello marcó una época, pues en él publicó su primer poemario, “Los elementos del fuego” (1962), con 23 años, el mexicano José Emilio Pacheco, Premio Cervantes de Literatura en 2009, y el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez (1980) la primera edición de “El coronel no tiene quien le escriba” (1961).

Antes, en la década de los cincuenta, trabajó en el área de ediciones del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en el suplemento “México en la Cultura” del diario Novedades y en la Revista de la Universidad de México.

Sobrino del general republicano Vicente Rojo Lluch (1894-1966), un destacado jefe republicano español que se opuso al alzamiento del dictador Francisco Franco, Rojo Almazán estaba casado con la escritora Bárbara Jacobs.

La obra de Rojo se ha desarrollado a partir de cinco series artísticas: “Señales”, donde trabaja con formas geométricas básicas, “Negaciones”, en la que cada cuadro negaba al anterior, “Recuerdos”, un intento de fuga de una infancia difícil, “México bajo la lluvia”, concebida un día que vio llover, y “Escenarios”, varias miniseries juntas que repasan temas anteriores.

Autor de una amplia obra pictórica, de diseño gráfico y escultura desarrollada en la segunda mitad del siglo XX, desde 1980 comenzó a alternar pintura y escultura.

“En esta exposición quise enfrentar o combinar algo que no había hecho antes que es la delicadeza del papel con la presencia fuerte del bronce. Ese es un poco el sentido que tiene esta exposición”, afirmó al respecto de su experimentación.

Los críticos consideran a Rojo un autor abstraccionista y lo sitúan en el movimiento artístico mexicano de “La ruptura”, que ha buscado nuevos lenguajes formales y conceptuales, aunque él se consideraba más que nada un innovador en la forma y el color.

En el movimiento se encuentran artistas como José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Roger von Gunten, Enrique Echeverría, Lilia Carrillo, Brian Nissen y Fernando García Ponce.

A lo largo de los años su obra se ha expuesto en diversos recintos de México así como en la Universidad de Texas, en Austin, en el Círculo de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional y el Museo Casa de la Moneda de Madrid (España), entre otros recintos.

En vida colaboró con numerosas revistas como “Artes de México”, que fundó, “Nuevo Cine”, “Diálogos”, “¡Siempre!”, y “La Gaceta” del Fondo de Cultura Económica (FCE), e hizo varias portadas de “Vuelta” (1978-1982), fundada por el poeta Octavio Paz en 1976.

Vicente Rojo se hizo acreedor en 1991 del Premio Nacional de las Artes que otorga el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y ha recibido la Medalla al Mérito en las Bellas Artes que le otorgó el gobierno español.

En 1993 fue designado creador emérito por el Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Es además doctor “honoris causa” por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y muy conocido también como diseñador de la primera portada de “Cien años de soledad”, la célebre novela del colombiano Gabriel García Márquez.