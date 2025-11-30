El Dólar
Falleció Billy Bonds, leyenda de West Ham; tenía 79 años

Antiguo capitán de los “Hammers”, Bonds fue el jugador con más años de servicio en la historia del club, con 799 apariciones a lo largo de un período de 21 años

Su deceso fue confirmado en un comunicado por su familia difundido por West Ham el domingo. [Agencias]
AP

LONDRES.- Billy Bonds, el exjugador y técnico de West Ham, ha fallecido. Tenía 79 años.

Su deceso fue confirmado en un comunicado por su familia difundido por West Ham el domingo. El club de la Liga Premier dijo que Bonds “falleció apaciblemente” el domingo por la mañana.

Antiguo capitán de los “Hammers”, Bonds fue el jugador con más años de servicio en la historia del club, con 799 apariciones a lo largo de un período de 21 años. Conquistó dos Copas FA antes de retirarse a la edad de 41 años.

Dirigió a West Ham desde 1990 hasta 1994.

“Papá amaba al West Ham United y a sus maravillosos hinchas con todo su corazón y atesoró cada momento de su tiempo en el club”, expresó su familia en un comunicado. “Siempre estará en nuestros corazones y será eternamente extrañado. Nos consuela saber que su legado vivirá para siempre”.

En 2018, los aficionados de West Ham votaron a Bonds como el mejor jugador de la historia del club.

West Ham lo describió como uno de los “mayores competidores que el fútbol inglés ha tenido”.

“Descansa en paz Billy, nuestro valiente, inspirador y líder de corazón de león”, agregó el club.

Hubo un minuto de aplausos para Bonds antes del partido de West Ham contra Liverpool en el Estadio de Londres el domingo.

El actual capitán Jarrod Bowen levantó una camiseta con el número 4 de Bonds en la espalda.

“Lo que significó para este club, lo que logró para este club, es un día triste para todos. Probablemente será recordado como la mayor leyenda de West Ham y también como el mejor capitán del club que han tenido”, dijo Bowen.

