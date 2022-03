Fallece Marvin J. Chomsky, director de ‘Star Trek’

CIUDAD DE MÉXICO.-Marvin J. Chomsky, director de cine y series de televisión y cuatro veces ganador del Emmy, gracias a su trabajo en Holocausto, Attica e Inside the Third Reich falleció a los 92 años, según The Hollywood Reporter.

La noticia se dio a conocer este lunes por su hijo el productor, Peter Chomsky, revelando que su fallecimiento fue por causas naturales en un centro de cuidados paliativos en Santa Mónica, Estados Unidos.

El también productor, nació en la ciudad de Nueva York en 1929 y comenzó su carrera como decorador de escenarios y director de arte. Y fue hasta 1964 que comenzó a desempeñarse como director siendo The Doctors and the Nurses su primera serie.

Chomsky también participó en películas como Evel Knievel, protagonizada por George Hamilton, y Tank, protagonizada por James Garner, también dirigió la miniserie Billionaire Boys Club en 1987.

Y dirigió tres episodios de Star Trek original de NBC: And the Children Shall Lead, Day of the Dove y All Our Yesterdays.

Su último trabajo fue en 1995, dirigiendo y produciendo el telefilme Catherine the Great, protagonizada por Catherine Zeta-Jones.