Fallece Lisa Loring, primera actriz que interpretó a Merlina

CIUDAD DE MÉXICO.- Lisa Loring, actriz que dio vida a ‘Miércoles’ o ‘Merlina’ (Wednesday)’ en la primera versión de la popular serie de televisión ‘La Familia Addams’, falleció a los 64 años, informó este lunes ‘The Hollywood Reporter’.

También interpretó a Wednesday Addams en la película para la televisión realizada de 1977 titulada ‘Halloween with the New Addams Family’ y tuvo un papel en la telenovela ‘As the World Turns’, según el medio.

Aunque interpretó al personaje durante solo dos años, marcó la pauta para posteriores versiones del rol, que ha vuelto a popularizarse gracias a la exitosa serie de televisión que actualmente emite Netflix y donde el papel es interpretado por Jenna Ortega, quien recrea un famoso baile de Loring.

Solo tenía seis años cuando una pequeña Lisa Loring dio vida a su icónico personaje. ‘Los locos Addams’ llegó a los 64 episodios y fue la primera adaptación en ‘live action’ de los personajes creados por Charles Addams.

Su amiga, Laurie Jacobson, informó en su cuenta de Facebook sobre el fallecimiento de la actriz. ‘Con gran tristeza informo de la muerte de nuestra amiga Lisa Loring’.