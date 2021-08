Fallece indigente por causas naturales

NUEVO LAREDO, TAM.- Un indigente psiquiátrico falleció por causas naturales y su cuerpo fue encontrado por vecinos de la colonia Infonavit-Benito Juárez, que dieron aviso a las autoridades.

El hombre, de entre 50 a 60 años, no está identificado, ya que no tenía entre sus ropas o pertenencias, algún documento y los vecinos señalaron que no lo conocían y solo sabían que se quedaba en un sofá, en un lote baldío.

Un reporte al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones C-4, alertó sobre una persona inconsciente en un sofá, en un lote baldío sobre el arroyo “El Coyote” a la altura de la calle Platón Sánchez.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos fueron enviados al lugar, donde al llegar procedieron a checar los signos vitales de la persona, confirmando que estaba sin vida.

Los vecinos señalaron que el hombre estaba enfermo de sus facultades mentales y en ocasiones deambulaba desnudo. El sábado pasado, personal de Protección Civil y Bomberos acudieron para prestarle ayuda, aunque trataron de llevarlo al albergue, este se negó.

Agentes de la Policía Investigadora dieron fe de la muerte del indigente, ordenando el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.