Fallece el actor David McCallum de ‘The Man From U.N.C.L.E.’ y ‘NCIS’

El actor David McCallumm del programa de televisión "The Man From U.N.C.L.E." posa en 1966. McCallum, quien se convirtió en un galán adolescente en la serie "The Man From U.N.C.L.E." (“El agente de C.I.P.O.L.”) de la década de 1960 y fue el excéntrico médico forense en el popular "NCIS" 40 años después, murió el lunes 25 de septiembre de 2023. Tenía 90 años. (Foto AP, archivo)