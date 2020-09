Fallece a los 54 años Stevie Lee, miembro del programa “Jackass”

E.U.-Stevie Lee, el que fuera uno de los más emblemáticos miembros de la gamberra compañía del programa de televisión “Jackass”, emitido por la cadena musical MTV, falleció el pasado miércoles a los 54 años.

El anuncio, colgado en las últimas horas por su familia en una página web abierta en su honor para recaudar fondos para costear el funeral, señala que la muerte del que también fuera luchador de lucha libre y participante puntual en la serie “American Horror Story” se produjo “inesperadamente”.

Apodado “Puppet The Psycho Dwarf” (el muñeco enano psicópata, en español), Lee integró el reparto de la película documental “Jackass 3D” (2010), basada en el bizarro programa de MTV que hacía un uso cómico de la violencia y el riesgo, así como en la película “Oz: Un mundo de fantasía”(2013).

No se trata de Jason Shannon Acuña, mejor conocido por el seudónimo Wee-Man, ​presentador de televisión y actor estadounidense que también participó en ​”Jackass”.

La familia de Stevie Lee le dedicó un mensaje especial de despedida:

“Puppet ha puesto sonrisas por todo el mundo con su actitud y estilo de vida tan al límite”, se lee.

Protagonizó “Half Pint Brawlers”, su propio reality, en el que se mostraba cómo llevaba su propia compañía de lucha libre.

Tras conocerse la noticia de su muerte, la empresa de lucha libre profesional Impact Wrestling (ex TNA) dedicó algunas palabras a Lee en su cuenta de Twitter.

“Con gran tristeza nos enteramos del fallecimiento de Stevie Lee, más conocido como “Marioneta, el enano psicópata” (…) Enviamos nuestro más sentido pésame a sus amigos y familiares”, señaló Impact Wrestling.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as “Puppet The Psycho Dwarf” in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 10, 2020