Facilitan trámites a paisanos

NUEVO LAREDO, TAM.– Para el próximo periodo del 29 de noviembre al 31 de diciembre, que será cuando esté en marcha el Programa Paisano, por parte de las autoridades de las aduanas se recomienda hacer los trámites necesarios anticipadamente vía internet, y si es posible con tiempo anticipado, para que al momento de intentar cruzar a territorio mexicano, no sufran retrasos de ningún tipo.

“Permisos de internación de vehículo los pueden hacer a través de internet, les recomendamos que traigan moneda nacional, ya que se complica el cambio de dólares, que traigan moneda fraccionaria para pagar las casetas de caminos y puentes federales, que se apeguen a la información que se les brinda, para que no traigan municiones, armas, cartuchos, o accesorios que puedan ser mercancía restringida, con esos detalles el flujo será de la mejor manera posible”, comentó Teniente Coronel Alejandro Robles Segura, subadministrador del Puente No.2.

Así mismo el subadministrador del puente Juárez Lincoln, precisó que esperan que el flujo de paisanos sea mayor este año, ya que se tiene la seguridad del semáforo amarillo, y el que una gran parte de la población, se ha vacunado y cuentan con su esquema de vacunación completo.

“En cuanto a lo que puedan traer los paisanos, pues tendrán que pagar los impuestos correspondientes, si traen algo en exceso o que no se contemple en el término de turístico, tendrán que cruzarlo por el puente internacional No. III, pero también hay mucha ayuda, y mucho apoyo para que puedan cruzar todas sus pertenencias, aquí la situación es darles un buen trato, y no ponerles trabas para que visiten a sus familiares”, mencionó.

Para concluir el Teniente Coronel Robles Segura, precisó que para el periodo de cruce de los paisanos, la franquicia subirá de 300 a 500 dólares, por persona, contemplando que si lo que traen en cuestión de mercancía o pertenencias, de las cuales se llegue a considerar deben pagar impuestos, tendrán que hacerlo, o bien si se requiere hacer algún tipo de importación por algún objeto, se hará por el puente del comercio mundial.