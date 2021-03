Facebook lanza Bars, red social para raperos

E.U.-Las redes sociales con funciones específicas cada vez son más comunes. Desde las que solo sirven para encontrar pareja, las que solo aceptan a personas con determinados gustos o las que solo funcionan con audio. Facebook considera que aún hay mucho que explorar en el área y está experimentando con una nueva plataforma especializada en la creación de rap.

Desarrollada por el grupo interno de investigación y desarrollo de Facebook, hoy se está lanzando una nueva aplicación llamada Bars que está pensada para que los raperos hagan y compartan sus creaciones musicales usando ritmos profesionales.

Bars está dirigida básicamente a los aspirantes a raperos que buscan crear y compartir sus propios videos. Para ello permite a los usuarios seleccionar entre cualquiera de los cientos de ritmos armados por profesionales sobre los cuales pueden incorporar sus propias letras para después grabar un video.

Y no solo les ofrece la música, Bars de Facebook también puede sugerir automáticamente algunas rimas mientras el usuario escribe las letras, y ofrece diferentes filtros de audio y visuales para acompañar los videos, además de incorporar una función de autotune.

La nueva plataforma también cuenta con un “modo desafío” disponible, donde el rapero tiene que crear en tiempo real las rimas a partir de palabras sugeridas automáticamente por la red social, esto con la intención de incorporar un elemento similar a un juego.

En cuanto a los videos, pueden tener una duración de hasta 60 segundos y pueden guardarse en el dispositivo o compartirse en otras plataformas de redes sociales.

Facebook ya ha intentando lanzar nuevas redes sociales con funciones específicas, tarea a la que ha puesto especial interés en los últimos meses debido a la pandemia. En el caso de Bars, buscan llenar un lugar considerando que la contingencia sanitaria cerró el acceso a la música en vivo y a lugares donde los raperos podían experimentar.

“Sé que el acceso a estudios de grabación y equipos de producción de alto precio puede ser limitado para los aspirantes a raperos. Además de eso, la pandemia global cerró las actuaciones en vivo donde a menudo creamos y compartimos nuestro trabajo”, dijo DJ Iyler, miembro del equipo de desarrollo de Bars, quien también escribe canciones de hip-hop bajo el alias “D-Lucks”.

Por ahora la beta de Bars solo puede encontrarse en la App Store de iOS en los Estados Unidos, y está abriendo su lista de espera para recibir a más usuarios. Quienes ingresen a la app podrán encontrar el contenido creado por los miembros del equipo de desarrollo de Facebook entre los que se encuentran aspirantes a raperos, ex productores de música y editores.

Cabe señalar que este no es el primer intento de Facebook por entrar al mundo de las redes sociales de música. También creó Collab, una app que se centra en hacer música con otros en línea. Sin embargo es importante hacer notar que se trata de desarrollos en prueba que, de no tener el éxito esperado, son desechados, tal como sucedió el el año pasado con la aplicación de video Hobbi, que era similar a Pinterest.

Red social de audio

También se rumora que Facebook está construyendo una red social basada en chats de audio con la intención de experimentar con nuevas formas de comunicación.

De acuerdo con las personas que dieron las declaraciones a The New York Times, quienes permanecen en el anonimato pues no están autorizadas a hablar públicamente del tema, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, ha estado interesado en las plataformas de comunicación de audio, incluso, él mismo es miembro de Clubhouse en donde hace unos días dio una plática acerca de la realidad aumentada y virtual.

Actualmente los empleados de Facebook tienen la orden de desarrollar un producto similar que ya está en sus primeras etapas de desarrollo.