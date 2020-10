Facebook Gaming: la app con juegos completos que no gasta tu almacenamiento

E.U.-Facebook añadió una nueva aplicación a su repertorio, se llama Facebook Gaming y permitirá que sus usuarios jueguen diferentes títulos cargados en la nube sin la necesidad de descargarlos en su dispositivo; en el caso de la versión de escritorio, puedes acceder a través de la pestaña llamada “Videojuegos” en español.

Esto incluirá desde “juegos instantáneos” como tests y juegos que producen memes para compartirlos en el muro, hasta títulos más completos y que buscarán ofrecer una nueva experiencia de lo que signifique jugar en Facebook.

Cabe destacar que la red social ya había añadido Gaming como una pestaña dónde disfrutar de juegos y streaming; sin embargo, han decidido dar un paso más y hacer todavía más accesibles los juegos en su plataforma.

Introducing our take on cloud gaming where we hope to make it easier to play games instantly on Facebook Gaming.

Check out the things we’re doing (and not doing) with our new cloud gaming platform via @Jason_Rubin ???? https://t.co/bbh00OPK8h pic.twitter.com/QEo86sX9Vl

— Facebook Gaming (@FacebookGaming) October 26, 2020

Qué títulos están disponibles en Facebook Gaming

La firma anunció que, por el momento, su catálogo incluiría: Asphalt 9: Legends (Gameloft), Mobile Legends: Adventure (Moonton); PGA TOUR Golf Shootout (Concrete Software, Inc.) y Solitaire: Arthur’s Tale (Qublix Games). Además de esos, prometieron añadir, en las próximas semanas, Dirt Bike Unchained (Red Bull).

Asimismo, se agregan decenas de títulos pluzzle o arcade que ya estaban disponibles dentro de la plataforma, pero que se no tenían tanta exposición e incluso se consideraban hacklifes para algunos usuarios.

El enorme beneficio es que estos juegos son nativos móviles APK y ahora, con una sola aplicación, podrás acceder a ellos. El catálogo, informaron, será extendido durante 2021 con más juegos de acción y aventura.

Qué más hay en la aplicación

La aplicación consta de cuatro pestañas principales: la primera en un feed donde únicamente hay contenido de páginas que sigues o amigos con relación a su actividad en Gaming.

La segunda es un desplegado donde eliges los títulos que quieres seguir. Estos pueden ser juegos para móviles, para PC o para consolas, y al seleccionar el de tu agrado, te dará un desplegado de información, publicaciones y streaming en torno a él.

La tercera, por su lado, es específicamente para buscar transmisiones en directo. La cuarta es la más interesante, ahí es donde podrás acceder al catálogo de videojuegos, incluyendo a los últimos que habías abierto.

Cómo descargo la aplicación en mi teléfono

Por el momento, la aplicación solo está disponible en dispositivos Android, y basta con ir a la tienda de Google para hacerte de ella e ingresar con tu cuenta de Facebook.

Los iPhone tendrán que esperar de momento, pues el lanzamiento de la aplicación apenas es una fase beta (de desarrollo) y la política de videojuegos de Apple no les permite experimentar con tanta libertad; aún así, puedes acceder desde la versión de escritorio de una iMac, con las reservas de que la experiencia no está diseñada específicamente para el explorador Safari.

Cabe destacar que no necesitas instalar algún tipo de hardware, controlador especial o algo similar para disfrutar de los juegos. Además, están pensados principalmente para dispositivos móviles, por lo que al jugar en escritorio tendrás que usar el mouse.​