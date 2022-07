F1: La pieza clave que falló en el aparatoso choque de Guanyu Zhou

CIUDAD DE MÉXICO.- Tanto fanáticos de la F1 como extraños de la máxima categoría del automovilismo se sorprendieron este fin de semana al ver el impactante choque que sufrió Guanyu Zhou. El piloto de origen chino recorrió 236 metros con el monoplaza de cabeza para terminar impactar saltando las protecciones especiales e impactarse contra la barda metálica de las gradas en la curva 1 de Silverstone.

Adrián Puente, analista especial de la F1 que tiene un canal llamado Telemétrico F1, desglosó el choque en varias partes. En este análisis, podemos ver cuál fue la pieza clave que falló en el momento de la volcadura. «Guanyu Zhou volcó y no pudo recuperarse porque falló una pieza fundamental que dejó al auto plano. Estamos hablando del Roll Bar, la barra antivuelco», comentó Adrián en su análisis. Como su nombre lo indica, el Roll Bar es un elemento utilizado para que, en caso de volcadura, el monoplaza recupere su posición original y no termine de cabeza. En este caso, la parte se rompió por completo, por lo que el auto de Zhou no pudo recuperar su posición.

Según Adrián Puente, este elemento pudo haber fallado por dos motivos. El primero es que, a diferencia de todas las demás escuderías, Alfa Romeo diseñó su Roll Bar con una división en medio por temas aerodinámicos. Esto, desde cierto punto de vista, puede provocar que pierda parte de su rigidez y terminé roto en caso de un accidente fuerte. La otra opción, que sería menos probable, es que los puntos de unión entre el titanio del Roll Bar y la fibra de carbono del chasis se hayan debilitado. En este caso, se hubiera «desprendido», pero no roto. Adrián asegura que, según las pruebas que les realizan a los autos, el Roll Bar debería de tolerar cargas de hasta 10 mil kilos de arriba hacia abajo por 10 segundos continuos. Al final, el analista especializado en F1 asegura que, de no ser por el uso del Halo, la historia hubiera sido completamente diferente con tintes más dramáticos, ya que esta nueva pieza en los monoplazas protege la cabeza de los pilotos ante cualquier choque de este tipo.