Explosiones estremecen la capital iraní mientras la guerra con EU e Israel entra a su quinto día

Una columna de humo, tras ataques israelíes en Dahiyeh, un suburbio del sur de Beirut, Líbano, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Hussein Malla)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Explosiones resonaron el miércoles en la capital de Irán mientras su guerra con Estados Unidos e Israel entraba en su quinto día luego de ataques previos sobre una instalación nuclear iraní y la respuesta de la República Islámica en toda la región del golfo.

La televisión estatal iraní reportó explosiones en la zona metropolitana de Teherán a primera hora del miércoles. Israel, por su parte, informó que sus sistemas antiaéreos se debido a la llegada de misiles desde Irán.

Cinco días después del inicio de una guerra que el presidente estadounidense Donald Trump indicó que duraría varias semanas o más, casi 800 personas han muerto en Irán, entre ellas algunas que Trump había considerado como posibles futuros líderes para la República Islámica.

Las explosiones también alcanzaron Líbano, donde Israel anunció que se enfrenta a combatientes de Hezbollah. Medios estatales libaneses informaron que al menos cuatro personas murieron en un ataque israelí que alcanzó un complejo residencial en la ciudad de Baalbeck.

Israel intensificó el día anterior sus ataques contra lanzamisiles iraníes y una instalación de investigación nuclear, mientras que Irán respondió con una ofensiva contra Israel el resto de la región del Golfo Pérsico, apuntando a embajadas estadounidenses e interrumpiendo los suministros de energía y los traslados aéreos.

La embajada estadounidense en Arabia Saudí y el consulado de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos fueron atacados con drones. Irán ha disparado decenas de misiles balísticos contra Israel, aunque la mayor parte del fuego entrante ha sido interceptado. Once personas han muerto en Israel desde que comenzó el conflicto.

En otros acontecimientos, el Pentágono identificó a cuatro soldados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos que murieron el domingo por un ataque con drones contra un centro de mando en Kuwait. El ataque también mató a otros dos militares.

La naturaleza vertiginosa de la guerra plantea preguntas sobre cuándo y cómo terminará.

El gobierno estadounidense ha planteado varios objetivos, entre ellos destruir la capacidad de Irán para producir misiles, anular su Marina, impedir que desarrolle un arma atómica y garantizar que no pueda seguir apoyando a milicias aliadas.

Si bien los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, desde entonces altos funcionarios en Washington han dicho que el cambio de régimen no era el objetivo.

Trump pareció restar importancia el martes a las posibilidades de que la guerra ponga fin al gobierno teocrático de Irán, al declarar que “alguien desde dentro” del régimen iraní podría ser la mejor opción para tomar el poder una vez que termine la campaña militar de Estados Unidos e Israel.

Personas que EEUU tenía en mente para liderar Irán han muerto

En declaraciones hechas el martes desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense dijo que Reza Pahlavi, el hijo exiliado del derrocado sha de Irán, no es alguien que el gobierno estadounidense haya considerado en profundidad para asumir el liderazgo en Irán.

En cuanto a posibles líderes dentro del país, “la gente que teníamos en mente está muerta”, afirmó Trump.

“Supongo que el peor de los casos sería hacer esto, y luego alguien que es tan malo como la persona anterior tome el control, ¿verdad? Eso podría pasar”, señaló. ” No queremos que eso pase”.

Los líderes de Irán comenzaron con el proceso para nombrar al reemplazo de Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Los posibles candidatos van desde los de línea dura comprometidos con la confrontación con Occidente hasta reformistas que buscan entablar relaciones diplomáticas.

Israel y EEUU apuntan a instalaciones nucleares y otros objetivos en Irán

El almirante Brad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Oriente Medio, dijo que las fuerzas estadounidenses han atacado casi 2.000 objetivos en Irán desde que comenzó la guerra. En un video publicado el martes en X, Cooper dijo que Estados Unidos ha “degradado severamente las defensas aéreas de Irán” y eliminado cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones.

“Acabamos de empezar”, aseveró Cooper.

Imágenes satelitales publicadas el martes por la empresa Vantor, con sede en Colorado, mostraron que el techo del complejo presidencial de Irán en Teherán había sido destruido, lo que respalda la afirmación de Israel de que lanzó un ataque durante la noche. Irán no reconoció los daños ni reportó víctimas.

El portavoz militar israelí, general de brigada Effie Defrin, informó que el ejército israelí atacó un edificio en la ciudad iraní de Qom, donde se esperaba que clérigos se reunieran para discutir la selección de un nuevo líder supremo. Añadió que el ejército aún estaba evaluando si alguien resultó herido o muerto en el ataque.

El ejército israelí dijo que ha atacado sitios iraníes que producen y almacenan misiles balísticos. También afirmó haber destruido lo que calificó como el cuartel general nuclear secreto y subterráneo de Irán. Sin ofrecer pruebas, señaló que el sitio se utilizaba para realizar investigación científica “con el fin de desarrollar un componente clave para construir armas nucleares”.

Hasta el momento no había comentarios públicos de Estados Unidos o Irán sobre el sitio que Israel nombró.

Irán ha dicho que no enriquece uranio desde junio, aunque defendió su derecho a hacerlo y señala que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Irán ataca la embajada de EEUU en Riad; Washington retira personal

Un ataque de dos drones contra la embajada estadounidense en Riad provocó un pequeño incendio, según el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, y la embajada instó a los estadounidenses a evitar el complejo.

Un dron iraní alcanzó un estacionamiento afuera del consulado de Estados Unidos en Dubái, provocando un pequeño incendio, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en Washington. Añadió que todo el personal estaba localizado.

Las embajadas de Estados Unidos en Arabia Saudí, Kuwait y Líbano dijeron que estaban cerradas al público.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó el martes la evacuación del personal no esencial y de familiares en Kuwait, así como en Bahréin, Irak, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Además, Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar más de una docena de países de Oriente Medio, aunque muchas personas continúan varadas debido al cierre del espacio aéreo.

El Departamento de Estado dijo el martes que ya prepara vuelos militares y chárter para estadounidenses que desean abandonar Oriente Medio. Otros países organizaron vuelos de evacuación para sus ciudadanos.

Cientos han muerto, incluidos niños

Los ataques de Estados Unidos e Israel han matado al menos a 787 personas en Irán, según la Media Luna Roja. En Líbano, donde Israel lanzó ataques de represalia contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, 50 personas murieron, incluidos siete niños, informó el Ministerio de Salud.

Kuwait, que previamente había reportado una sola muerte, dijo el miércoles que una niña de 11 años murió por metralla que cayó mientras las fuerzas kuwaitíes interceptaban “objetivos aéreos hostiles”. Además, tres personas perdieron la vida en Emiratos y otra en Bahréin.

El ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de seis de sus efectivos.

Cuatro de los estadounidenses muertos fueron identificados como el capitán Cody A. Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; el sargento de primera clase Noah L. Tietjens, de 42, de Bellevue, Nebraska; la sargento de primera clase Nicole M. Amor, de 39, de White Bear Lake, Minnesota; y el sargento Declan J. Coady, de 20, de West Des Moines, Iowa, quien recibió un ascenso póstumo de rango. Estaban asignados al 103er Comando de Apoyo, con sede en Iowa.