Exigen justicia y castigo a Marinos, implicados en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales

Nuevo Laredo, Tam.- A un año en que la Secretaría de Marina-Armada de México reconoció la participación de sus elementos en múltiples desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, las familias de las víctimas esperan se haga justicia, se castigue a los responsables y encuentre a sus seres queridos.

El 13 de julio de 2021 en la plaza Primero de Mayo el contralmirante Ramiro Lobato Camacho, titular de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Semar y encargado del acto solemne a nombre de esta secretaría, en atención a la recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reconoció la participación de personal de la Marina en las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales perpetradas de enero a mayo de 2018.

En esa ocasión, Lobato Camacho aseguró que como parte de las acciones para cumplir la recomendación –por el caso de 27 personas detenidas arbitrariamente, 12 de las cuales fueron encontradas sin vida–, el 9 de abril de 2021 la FGR ejecutó orden de aprehensión contra 30 elementos navales.

A un año de la disculpa pública y el reconocimiento de la responsabilidad de sus elementos, los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales denunciaron que no solo no hay avances, sino que va en retroceso, ya que algunos de los marinos detenidos, lograron salir en libertad en base a un amparo federal.

Marta Fabiola de los Reyes, hermana de Simeón Reyes Limas, víctima de la SEMAR, denunció “hoy hacemos acto de presencia aquí, porque hace un año hubo una disculpa pública que dio la Marina y todo va muy lento y todavía estamos esperando a que regresen los hijos de ella. Todavía faltan muchos y la verdad es que va muy lento”.

Por su parte, Gregoria Hernández, madre de Noé Ignacio Alferes Hernández señaló “hace un año que la Marina vino a pedir una disculpa pública y hasta la fecha no se ha visto ningún avance en nuestras carpetas. En mi carpeta fueron detenidos 13 marinos, y nada más hay uno, porque los demás pidieron un amparo y salieron doce.”.

Agregó “ahorita no se ha hecho nada. Las audiencias se han detenido por ese amparo que ellos pidieron. No es posible que hasta ahorita, hasta la fecha, no hayan hecho nada las autoridades. Más que nada que nos apoyen, que nos ayuden. Queremos, exigimos justicia. Tanto yo como mis compañeras estamos en un dolor tan grande que ya son cuatro años, que no sabemos nada de nuestros hijos. Exigimos justicia, exigimos al Presidente que nos apoye, que nos ayuden. Queremos justicia. Es lo que queremos. Como madre pido justicia. Que este caso no quede impune. Ya no puedo más. No hay un día que no recuerde a mi hijo. No hay un día. Exijo justicia”.

Dolores Romero, madre del menor José Evelio Hernández exigió justicia y castigo para los Marinos que privaron de la libertad a su hijo y lo ejecutaron de un balazo en la cabeza. Su cuerpo fue localizado días después.

En este mismo contexto, María Elena Domínguez, madre de Jorge Antonio Hernández Domínguez, desaparecido el día 4 de abril del 2018, por la SEMAR, aseveró “hoy 13 de julio de 22, se cumple un año que la Marina pidió disculpas hacia mi persona por la desaparición de mi hijo Jorge Antonio Hernández Domínguez. Han sido cuatro años, tres meses de no saber nada de mi hijo. Son cuatro años de los cuales sus disculpas no han servido de nada, puesto que los elementos que se llevaron a mi hijo siguen libres. ¿De qué sirve que la fiscalía judicialice carpetas si los marinos andan libres? Yo quiero que me digan dónde está mi hijo, su paradero o que le hicieron. Por lo tanto pido y exijo una pronta resolución a mi carpeta.”.

María del Rosario Navarro Luna, madre del joven Juan Carlos Pérez Navarro, denunció que su hijo fue desaparecido por los Marinos en el cierre de campaña del ex alcalde Enrique Rivas (PAN), “los marinos vinieron a pedirnos disculpas hace un año, así como yo exijo a los marinos que así como nos pidieron disculpas, que así vengan a decirnos dónde los tienen porque ya no les queda otra, mis compañeras y yo estamos desesperadas, así como nos pidieron disculpas, que tengan la cara de decirnos dónde dejaron a nuestros hijos, Eso es lo que a nosotros exigimos justicia y cárcel para ellos, lo que ellos se merecen, nada más.”.

Por último, María Salas Martínez, madre de Marks Moreno Salas, desaparecido en 2018 por personal de la SEMAR, “vinieron los marinos a pedir disculpas y que iban a ayudar y hasta ahorita no sabemos nada. Y es un dolor muy fuerte. Por qué no puedo hablar, Pero es un dolor muy fuerte para una madre. Y ellos se lo llevaron porque hay testigos donde se lo llevaron y otro amigo junto”.

“Exigimos, pues que los encuentren o que nos digan dónde están, si tienen vida o si no la tienen, porque es un dolor inmenso para nosotros. Y que regresan a los marinos que dejaron salir de la cárcel. Que digan la verdad donde los dejaron. Este dolor no se lo deseo a nadie” manifestó entre lágrimas María Salas.