Exigen ceses e indagatoria por ‘remate’ de NAIM

Senadores de MC y AN exigen cesar e investigar a funcionarios que validaron licitación para vender 49 mil toneladas de acero del NAIM.

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Juan Zepeda, exigió el cese inmediato de los funcionarios que convalidaron la licitación que acompaña la venta de 49 mil toneladas de acero del cancelado aeropuerto de Texcoco.

“Esto es gravísimo. En cualquier democracia donde realmente se combata la corrupción -y como aquí lo pregona este Gobierno-, este Gobierno ya hubiese ordenado, tan solo con las pruebas que el periódico ha documentado, el cese fulminante y de inmediato de los funcionarios que validaron esa licitación”, sostuvo.

El senador mexiquense explicó que esa destitución es obligada en razón de que la empresa ganadora está construyendo el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía en un ramo de la estructura y con la materia prima que se va a utilizar en ese nuevo aeropuerto.

En su edición de este viernes, Grupo REFORMA informó que siete de 13 empresas que participaron en la licitación para vender 49 mil toneladas de acero del aeropuerto cancelado en Texcoco se inconformaron con el fallo y, a gritos, algunas de ellas acusaron de corruptos a los funcionarios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) cuando se anunció el resultado.

El contrato para desmontar el acero del NAIM fue ganado por Grupo Gilbert Estructuras en Acero, que presentó una oferta por 197.4 millones de pesos por el material.

La empresa presume en su sitio de Internet como su principal “obra en proceso” al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL).

“Si esto no se cancela, no se repone y se castiga va a sentar un precedente funesto: si no se procesan a estos funcionarios, va a manchar de corrupción el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, corrupción que motivó la cancelación del aeropuerto de Texcoco”, alegó el senador de Movimiento Ciudadano.

“Es gravísimo el problema, cada vez salen muchos más actos de corrupción; este Gobierno esta obligado, a cambiar y a proponer una Secretaria de la Función Pública que venga legitimada de la sociedad civil, porque todo está cayendo en la misma buchaca de una de una Secretaria señalada por posibles actos de corrupción”.

Por el PAN, el senador Damián Zepeda reclamó de Función Pública una investigación de lo ocurrido en el proceso de licitación.

“Estamos ante una incongruencia más del Gobierno del Presidente López Obrador. Su principal bandera fue combatir la corrupción, y hoy resulta que hasta en sus obras insignia, y donde su principal justificación para desmantelar ese aeropuerto, fue que había existido corrupción, y ahora resulta que también hay corrupción”, planteó.

“La Función Pública, inmediatamente, debe entrar a revisar e investigar este proceso de licitación; las instancias de Gobierno tienen que revisar, es muy delicado, según la propia información, que más de la mitad de la gente esté inconforme y está liga con la construcción del propio aeropuerto de Santa Lucía. Creo que todo el proceso en sí mismo es irregular, indebido”, dijo.