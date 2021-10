Exhortan a los padres a no confiar en semáforo verde



NUEVO LAREDO, TAM.- El jefe del Sector 23 de primarias, profesor Rogelio Peña González, hace un llamado a todos los padres de familia a no confiarse del semáforo epidemiológico en verde y así evitar contagios de Covid-19 exponiendo a sus hijos en lugares públicos.

«No sabemos cuándo, pero sí estamos muy próximos a reanudar las actividades presenciales con nuestros alumnos y hay un foco rojo que hemos visto en eventos sociales, deportivos que ya se toma con mucha confianza y no se tienen los cuidados al estar con más personas para evitar más contagios, eso nos preocupa», mencionó.

«Ya van a estar personas en las escuelas y queremos redoblar esfuerzos con ésto que se ha observado. No vamos a quitar el dedo del renglón, ni vamos a bajar la guardia, vamos a conservarlos lo mejor posible y esto de la escuela. La escuela tiene su parte, pero los padres de familia tienen mucho que ver y hacer su parte», agregó.

Dijo que este llamado al autocuidado también lo realiza a los maestros y toda aquella persona que labore en una institución.

«Si no trabajamos de manera coordinada, maestros, padres de familia y autoridades se podría recaer e ir en aumento el número de contagios. Yo hago un llamado a los maestros, pero también a los padres de familia, el hecho que hayan bajado los contagios y las muertes no quiere decir que ya nos liberemos del virus, que los padres de familia hagan lo que les toca, no hacer confianza», señaló.

Consideró que cuidándose cada quien, se hace mucho para combatir a este virus de Covid-19.

«Estamos en una sociedad en la que todos nos debemos cuidar, por un niño que en su casa no tenga la precaución, puede suspender actividades en la escuela nuevamente. Entonces vamos a agarrar los de cada quien y terminar con esta pandemia», concluyó.

