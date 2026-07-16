Exhorta Guardia Estatal Cibernética a prevenir fraudes en viajes por internet

Entre las principales señales de alerta para identificar posibles fraudes es la oferta de paquetes con precios considerablemente inferiores al promedio del mercado. [Cortesía]

Entre las principales señales de alerta para identificar posibles fraudes es la oferta de paquetes con precios considerablemente inferiores al promedio del mercado. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante el incremento en la contratación de paquetes vacacionales por internet durante la temporada de viajes, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, hizo un llamado a la población para extremar precauciones y aplicar el principio de “confianza cero” antes de realizar cualquier pago o contratación en línea.

El encargado de la Guardia Estatal Cibernética, Luis Armando Marín, señaló que uno de los primeros pasos para reducir el riesgo de ser víctima de fraude es verificar que las agencias de viajes cuenten con registro ante la Secretaría de Turismo. No obstante, advirtió que algunos ciberdelincuentes clonan páginas de empresas legítimas para engañar a los usuarios.

Explicó que, mediante técnicas de ingeniería social, los responsables de estos sitios falsos envían documentación apócrifa con la finalidad de aparentar que representan a una empresa formal dedicada a la venta de servicios turísticos, por lo que recomendó mantener una actitud de desconfianza y corroborar la autenticidad de toda la información antes de concretar una compra.

Entre las principales señales de alerta para identificar posibles fraudes, mencionó la oferta de paquetes con precios considerablemente inferiores al promedio del mercado, así como el uso de dominios de internet con errores ortográficos, caracteres inusuales o variaciones en el nombre de agencias reconocidas.

De acuerdo con datos de la Guardia Estatal Cibernética, durante el primer semestre del presente año se atendieron tres casos relacionados con fraudes en la venta de viajes todo incluido, mientras que en la segunda mitad de 2025 se registraron nueve denuncias de este tipo, cifras que, según la corporación, reflejan un incremento en el civismo digital y en la prevención por parte de la ciudadanía.

La SSPT exhortó a las personas que tengan dudas antes de efectuar una transacción en línea a solicitar orientación a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089, así como en la línea directa 834 318 6232, extensión 16099. También puso a disposición de la población las cuentas oficiales de la Guardia Estatal Cibernética en Facebook e Instagram para brindar asesoría y prevenir este tipo de delitos.