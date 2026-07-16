Consolida COMAPA inversión histórica de más de mil 268 mdp en infraestructura hidráulica

En cinco años se han realizado 207 obras para fortalecer agua potable, drenaje, saneamiento y plantas de tratamiento en Nuevo Laredo

La gerente general destacó que estos resultados son posibles gracias al trabajo permanente del personal operativo, técnico y administrativo del organismo. [Agencias]

La gerente general destacó que estos resultados son posibles gracias al trabajo permanente del personal operativo, técnico y administrativo del organismo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una inversión superior a los mil 268 millones de pesos en 207 obras de infraestructura hidráulica realizadas durante los últimos cinco años, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo consolida una de las estrategias de modernización más importantes para fortalecer el sistema de agua potable, drenaje y saneamiento de la ciudad.

Estos avances fueron presentados durante la 15.ª Sesión de la Comisión del Agua del Cabildo, donde la gerente general de COMAPA, Silvia Fernández, rindió un informe sobre el estado que guarda el organismo, detallando resultados financieros, operativos, técnicos y de inversión.

Durante la sesión, la funcionaria atendió cuestionamientos, observaciones y planteamientos de las y los regidores asistentes, como parte de un ejercicio permanente de transparencia, rendición de cuentas y apertura institucional.

Fernández destacó que la inversión realizada ha permitido mejorar la red de agua potable, rehabilitar colectores y subcolectores sanitarios, fortalecer la infraestructura de drenaje, avanzar en equipamiento operativo y modernizar la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales, donde actualmente se sanea el 100 por ciento de las aguas residuales de la ciudad.

“Hoy COMAPA trabaja con una visión de largo plazo para fortalecer la infraestructura hidráulica de Nuevo Laredo. Cada obra, cada rehabilitación y cada acción operativa tiene un objetivo claro: mejorar el servicio, responder a las necesidades de las familias y garantizar un sistema más eficiente, moderno y confiable para la ciudad”, señaló la gerente general Silvia Fernández.

Inversión estratégica para modernizar el sistema hidráulico

De acuerdo con el informe presentado ante las y los integrantes del Cabildo, la inversión superior a los mil 268 millones de pesos se ha distribuido en obras prioritarias para mejorar la operación del organismo y responder a las necesidades presentes y futuras de Nuevo Laredo.

En materia de colectores pluviales y subcolectores sanitarios, se han realizado 147 obras, con una inversión de 895 millones 504 mil 147 pesos, rubro que representa uno de los componentes más importantes para fortalecer la infraestructura de drenaje y reducir riesgos en distintos sectores de la ciudad.

Además, se han destinado 169 millones 745 mil 396 pesos a seis obras en plantas de tratamiento, además de 84 millones 753 mil 835 pesos en 32 acciones para el tendido de red de agua potable.

El informe también detalla una inversión de 49 millones 645 mil 354 pesos en nueve obras para plantas de potabilización; 43 millones 186 mil 284 pesos en seis obras para tanques y cisternas; 25 millones 409 mil 600 pesos en seis obras para equipamiento de saneamiento; y 532 mil 100 pesos en una obra de equipamiento de agua potable.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para modernizar el sistema hidráulico, mejorar la capacidad operativa de COMAPA y fortalecer la infraestructura que permite llevar agua potable y servicios de saneamiento a las familias neolaredenses.

Atiende COMAPA más de 32 mil solicitudes ciudadanas

En materia de atención ciudadana, COMAPA informó que entre 2024 y 2026 se recibieron 32 mil 278 solicitudes, de las cuales 31 mil 505 fueron concluidas, lo que representa una efectividad del 97.6 por ciento en la atención a los usuarios.

La gerente general destacó que estos resultados son posibles gracias al trabajo permanente del personal operativo, técnico y administrativo del organismo, que mantiene en funcionamiento las plantas y servicios esenciales durante las 24 horas del día.

“Detrás de cada reporte atendido hay personal de COMAPA trabajando en campo, en plantas, en redes y en atención ciudadana. Sabemos que el agua es un servicio esencial, por eso mantenemos una operación permanente y seguiremos reforzando la capacidad de respuesta para brindar un mejor servicio a las familias neolaredenses”, expresó Silvia Fernández.

Como parte de una política de puertas abiertas, la convocatoria a esta sesión fue extendida a la totalidad de las y los integrantes del Cabildo, permitiendo que cualquier regidora o regidor pudiera conocer de primera mano la situación financiera y operativa del organismo, así como presentar propuestas para continuar fortaleciendo el servicio.

Los resultados presentados reflejan el respaldo de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien ha impulsado una política de inversión sin precedentes para fortalecer la infraestructura hidráulica de Nuevo Laredo y garantizar un servicio cada vez más eficiente, moderno y confiable para la población.

Con acciones concretas, inversión estratégica, transparencia institucional y operación permanente, COMAPA Nuevo Laredo reafirma su compromiso de seguir modernizando el sistema hidráulico de la ciudad y responder a las necesidades presentes y futuras de las familias neolaredenses.