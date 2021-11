Exhibe Xbox 20 años de historia en museo virtual

CIUDAD DE MÉXICO.- Para celebrar sus 20 años, Xbox abrió las puertas de un museo virtual en el que exhibe los aciertos y los errores de la compañía.

Al controlar un avatar, los usuarios pueden recorrer el museo virtual en una experiencia inmersiva en tercera persona que presenta la evolución de las consolas de Xbox, así como algunos de los momentos más importantes en su línea del tiempo.

Los jugadores podrán recordar cómo franquicias tan importantes como Gears of War, Fable, Forza y Halo, que también cumple 20 años de existencia, han marcado hitos importantes a lo largo de todo este tiempo.

En total hay 132 exposiciones que recapitulan momentos históricos con imágenes y videos para ofrecer una experiencia interactiva que revive desde la presentación del Xbox original durante CES 2001 por parte de Bill Gates y Dwayne «La Roca» Johnson; hasta el nacimiento de Xbox Game Pass, el servicio de suscripción que ha propuesto un esquema de comercialización distinto para los videojuegos.

Los gamers también podrán iniciar sesión con sus cuentas de Xbox para que puedan disfrutar de una exposición personalizada, en la que puedan ver las estadísticas de los títulos que más han jugado, así como los logros que han alcanzado a través de todas las generaciones, entre otros datos.

Para disfrutar de esta experiencia, basta con visitar el sitio https://museum.xbox.com/es desde el navegador.

Además de este museo virtual, Xbox anteriormente reveló que pronto publicará una serie documental llamada «Power On: The Story of Xbox», que relata su historia, al compartir anécdotas que han marcado no sólo a la propia marca, sino también a la industria de los videojuegos.

Esta serie contará también los grandes momentos de la compañía, así como los más temibles, como el temido Anillo rojo de la muerte. Los seis episodios estarán disponibles a nivel global a partir del 13 de diciembre en plataformas como Roku, IMDb TV, YouTube, Redbox, entre otras.