Examinan a 77 personas con fallas en la vista y oído

NUEVO LAREDO, TAM.- Un total de 77 personas acudieron el martes a la primer “Jornada Oftalmológica y Auditiva” de este año, realizada por el Comité de Participación Ciudadana, ubicado en Maclovio Herrera 2032 planta alta, donde brindaron distintas atenciones principalmente a personas de bajos recursos.

El señor Raúl Aguilar Aguilar de 65 años quien acudió para solicitar le hicieran el examen de la vista, ya que en un ojo tiene cataratas, dijo estar muy agradecido por los servicios de salud que ahí brindan a la población. El examen que le realizaron los llevará al Sistema DIF para ver si entra en los programas gratuitos que tiene.

“En el DIF me dijeron que nomás me checarán el ojo y que les llevara el resultado, y muy bien las atenciones que brindan aquí, yo vengo desde la colonia Valles Elizondo, todos me trataron muy bien, con mucha amabilidad”, expresó.

De la misma manera la señora Juana María Beltrán llegó hasta el comité para realizarse el examen de la vista ya que le empiezan afectar las cataratas, de no haber posibilidad de que pueda entrar a los programas del DIF, se hará la operación por medio del comité.

Fernando Ríos Rodríguez, presidente del Comité de Participación Ciudadana, señaló que la consulta con el oftalmólogo para el examen de cataratas las personas pagaron 250 pesos, el costo de la operación de cataratas es de nueve mil pesos por ojo, mucho más barato que hacerlo por otro medio que es alrededor de 24 mil pesos.

“Son muchas las personas que vienen para que les hagan el examen de cataratas porque el costo es menor que en otras partes, aunque de manera previa se tienen que hacer sus análisis para poder saber si son candidatos a operarse, si se consideran se les hace la cita en la ciudad de Monterrey”, expresó.

Precisó que el traslado es por cuenta del paciente, que junto con la persona que lo acompaña no gastan más de mil pesos, ya que las personas mayores pagan la mitad del pasaje en el autobús, los dos son llevados a un albergue que es gratuito por parte del Club de Leones de Villa de Guadalupe.

Destacó que en cuanto a los aparatos auditivos de igual manera muchos pacientes pudieron adquirir a bajo costo uno o los dos según era su problemática. El costo de estos aparatos son muy accesibles, que es desde dos mil pesos por aparato.