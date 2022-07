Ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe es baleado durante discurso

JAPÓN.- Reportes indican que alrededor de las 11:30 horas de este viernes (hora en Japón) el ex primer ministro Shinzo Abe fue atacado mientras daba un discurso en la ciudad de Nara. Aunque los reportes iniciales indicaban un desmayo, momentos después se mencionó que un hombre le habría disparado directamente al pecho.

Medios locales reportaron que el político fue trasladado a un hospital en una ambulancia, sin signos vitales.

Aunque aún no hay un reporte oficial, se ha reportado que un hombre fue detenido por la policía cerca del lugar.

