Evalúan Dodgers participación japonesa en Clásico Mundial tras exigente temporada reciente

El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani (17) reacciona en el Juego 4 de su serie por el campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 17 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Ashley Landis, Archivo)

ORLANDO.- Aceptar la participación de los japoneses Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki en el Clásico Mundial es “muy delicado” tras una Serie Mundial que se extendió hasta noviembre y el manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, no está seguro de si se les impondrá límites.

Ohtani se sometió a una cirugía de codo en septiembre de 2023 y regresó al montículo en junio. La estrella ayudó a los Dodgers a convertirse en el primer campeón de la Serie Mundial en temporadas consecutivas en 25 años y abrió la victoria del séptimo juego sobre Toronto.

“Me gustaría pensar que va a ser un diálogo en cuanto a restricciones y limitaciones, en el sentido de simplemente tratar de darles la oportunidad”, dijo Roberts el lunes en las reuniones de invierno del béisbol. “Han pasado por algunas cosas, temporadas largas. Pero ahora mismo no hay más claridad de la que teníamos antes”.

Ohtani ganó su cuarto premio al Jugador Más Valioso de manera unánime, con un promedio de bateo de .282 con 55 jonrones, 102 carreras impulsadas y 20 bases robadas, además de un récord de 1-1 con una efectividad de 2.87 en 14 aperturas acortadas que incluyeron 62 ponches en 47 entradas. Tuvo ocho jonrones y 14 carreras impulsadas en 17 juegos de postemporada junto con un récord de 2-1 y una efectividad de 4.43 en cuatro aperturas en playoffs.

El Clásico Mundial se realiza del 5 al 17 de marzo, nueve días antes de que los Dodgers inicien la temporada 2026 ante los Diamondbacks.

“Espero que no lo haga, pero no lo sé”, dijo Roberts. “Shohei está muy en sintonía con su cuerpo. Pero diría que probablemente la idea es que probablemente solo va a batear”.

Ohtani fue el MVP del WBC 2023, cuando Japón venció por 3-2 a Estados Unidos en la final. En esa ocasión, Ohtani ponchó a su entonces compañero de equipo de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, para el último out. El torneo limitó a los pitchers a 65 lanzamientos en la primera ronda, 80 en los cuartos de final y 95 en el campeonato, e incluyó días de descanso obligatorios después de ciertos conteos de lanzamientos.

Sasaki abrió la victoria en la semifinal sobre México y fue relevado por Yamamoto mientras Ohtani conectaba un doble para iniciar una remontada en la novena entrada.

Limitado a 90 entradas por una lesión en el tríceps en su primera temporada con los Dodgers después de firmar un contrato de 325 millones por 12 años en diciembre de 2023, Yamamoto lanzó 211 entradas este año en la temporada regular y la postemporada combinadas.

Sasaki, en su temporada de novato, no lanzó para los Dodgers entre el 9 de mayo y el 24 de septiembre debido a un pinzamiento en el hombro derecho y se convirtió en su cerrador en la postemporada.

Los Ángeles tiene la intención de que Ohtani sea parte de la rotación de abridores la próxima temporada.