Evalúan a 170 aspirantes para Enfermería

NUEVO LAREDO, TAM. – La Facultad de Enfermería de la UAT en Nuevo Laredo aplicó el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, prueba de selección realizada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) para medir las habilidades y conocimientos básicos los aspirantes que desean iniciar sus estudios en esta institución.

Nohemí Selene Alarcón Luna, directora de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo de la UAT dijo que alrededor de 170 alumnos presentaron su examen de admisión para la carrera de Licenciado en Enfermería, de los cuales sólo habrá lugar para 120 personas.

“Debido a la pandemia habíamos pensado que sería mucho menor el número de aspirantes, sin embargo, seguimos manteniendo la misma cantidad de estudiantes para ingreso, definitivamente si ha disminuido la demanda, pero seguimos rebasando la cantidad de espacio que tenemos en la facultad”, señaló.

Manifestó que, a pesar de ello, es un buen número de estudiantes los que presentaron el examen del Ceneval.

“Vemos que sigue el interés de los estudiantes, si hay temor, porque es una carrera en la que estamos expuestos, ahorita por la situación que estamos viviendo, pero de alguna manera el área de salud siempre estamos expuestos a contraer diferentes tipos de enfermedades.

“Siempre estamos en riesgo, ahorita lo que estamos viviendo es algo que nunca había pasado y quizá eso hace que los estudiantes piensen más antes de decidir si estudian esta carrera o no”, recalcó.

La directora confió en que pronto los estudiantes puedan regresar a las clases presenciales, sin embargo, todavía no tienen una fecha definida para el regreso, debido al incremento de contagios en la ciudad.

Detalló que los resultados de los exámenes estarán disponibles en la página oficial de la Facultad de Enfermería y en las ventanillas de la institución a partir de la segunda quincena de agosto.

Alarcón Luna, agregó que, pese a la pandemia, los estudiantes no bajaron la guardia y desde casa las clases se realizaron sin contratiempo, y si bien no es lo mismo, el conocimiento no baja su calidad, por lo que se espera que una vez el virus esté controlado y vacunada la población, regresen las clases de manera presencial.