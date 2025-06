Europeos ven puerta abierta a la diplomacia al reunirse con ministro de Exteriores de Irán

GINEBRA (AP) — El ministro de Exteriores de Irán tiene previsto reunirse el viernes en Ginebra con sus principales homólogos europeos, que esperan abrir una vía a una solución diplomática para la guerra de una semana que ha incluído una ofensiva aérea israelí contra sitios nucleares y militares, y ataques de Teherán en represalia.

El ministro iraní, Abbas Araghchi, dijo que su país no tiene “nada que discutir” con Estados Unidos mientras Israel continúe con sus ataques a Irán, pero indicó que está abierto al “diálogo” con otros, aunque no a negociaciones.

El secretario de Exteriores británico, David Lammy, que se reunirá con Araghchi junto con sus homólogos francés y alemán y la jefa de la política exterior de la Unión Europea, dijo que “existe ahora una ventana en las próximas dos semanas para lograr una solución diplomática”.

Las conversaciones serán la primera reunión cara a cara entre funcionarios occidentales e iraníes desde el inicio del conflicto.

Lammy viaja a Ginebra después de reunirse en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado para Oriente Medio del presidente Donald Trump, Steve Witkoff.

Trump ha estado considerando atacar a Irán golpeando su custodiada instalación de enriquecimiento de uranio de Fordo, que está enterrada bajo una montaña y se considera ampliamente fuera del alcance de todos, excepto de las bombas “antibúnker” de Estados Unidos. El mandatario dijo el miércoles que en dos semanas decidirá si su ejército se involucra directamente en el conflicto, dada la “posibilidad sustancial” de que se reanuden las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, apuntó que los diplomáticos europeos harán una “oferta de negociación integral, diplomática y técnica” a la República Islámica.

Israel dice que lanzó su campaña para impedir que Irán adquiera la capacidad de construir un arma nuclear. Teherán y Washington habían estado negociando la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo diplomático sobre el programa iraní, aunque Trump apuntó que la ofensiva israelí se produjo después del período de 60 días que estableció para las conversaciones.

Irán dice que no habrá diálogo mientras Israel siga atacando

El líder supremo de Irán rechazó el miércoles los llamados de Estados Unidos a rendirse y advirtió que cualquier participación militar de Washington acarrearía “daños irreparables para ellos”.

En una entrevista emitida el viernes por la televisora estatal iraní, Araghchi afirmó que “en la situación actual, mientras continúan los ataques del régimen sionista, no buscamos negociaciones con nadie”.

Araghchi manifestó que “no tenemos nada que discutir con Estados Unidos, que es un socio en estos crímenes”, que y Teherán rechazó las negociaciones con los estadounidenses.

“En cuanto a los otros, si buscan diálogo, no negociaciones, que no tienen sentido en este momento, no tenemos ningún problema con eso”, agregó. Las discusiones del viernes se centrarán “únicamente en el tema nuclear y asuntos regionales”, apuntó señalando que no mantendrá conversaciones sobre sus misiles con nadie.

Teherán defiende desde hace años que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Pero es el único estado no poseedor de armas nucleares que enriquece uranio hasta un 60%, a un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%.

Reino Unido, Francia y Alemania desempeñaron un papel importante en la negociación del acuerdo nuclear original de 2015 entre Irán y las potencias mundiales. Pero han amenazado en repetidas ocasiones con reinstaurar las sanciones que se levantaron en virtud de ese pacto si la República Islámica no mejora su cooperación con la agencia de control nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Europeos, listos para negociar

El ministro de Exteriores alemán reconoció que los años de esfuerzo para aliviar la preocupación sobre la posibilidad de que Irán desarrollase un arma nuclear no han tenido éxito, pero dijo que ahora vale la pena negociar.

“Si hay una disposición seria y transparente por parte de Irán para abstenerse, entonces hay una oportunidad real de evitar una mayor escalada de este conflicto, y por todo eso tiene sentido el diálogo”, dijo Johann Wadephul en un podcast publicado por la emisora MDR el viernes.

Según Wadephul, los funcionarios estadounidenses “no solo saben que estamos llevando a cabo estas conversaciones, sino que están muy de acuerdo con que lo hagamos, así que creo que Irán debería saber ahora que debería abordar estas conversaciones con una nueva seriedad y fiabilidad”.

Antes de viajar a Ginebra el viernes, Wadephul dijo que los europeos estarían dispuestos a albergar más conversaciones si Teherán muestra una disposición seria para abstenerse de cualquier grado de enriquecimiento que pueda resultar en armas nucleares, entre otras cosas, pero hizo hincapié en que “ahora es el turno de Irán”.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, habló por teléfono con Rubio el jueves por la noche.

Un funcionario diplomático francés, que no estaba autorizado a hablar en público sobre el tema, indicó que Barrot detalló los propósitos de la reunión de Ginebra y Rubio “enfatizó que Estados Unidos estaba listo para un contacto directo con los iraníes en cualquier momento”.