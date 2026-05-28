EU vuelve a atacar a Irán mientras Trump dice que Teherán está ‘negociando en las últimas’

El presidente Donald Trump --a la derecha, en el centro de la mesa-- asiste a una reuniÃ³n en la Sala del Gabinete, el 27 de mayo de 2026, en la Casa Blanca, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El presidente Donald Trump --a la derecha, en el centro de la mesa-- asiste a una reuniÃ³n en la Sala del Gabinete, el 27 de mayo de 2026, en la Casa Blanca, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON.- Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el miércoles nuevos ataques “en legítima defensa” contra una instalación militar de Irán después de derribar drones de ataque iraníes, indicaron funcionarios de Estados Unidos.

Los funcionarios, que no están autorizados a comentar públicamente y hablaron a condición de guardar el anonimato, dijeron que fuerzas del Comando Central de Estados Unidos derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en los alrededores del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses también atacaron una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron, agregaron los funcionarios.

Los ataques se llevaron a cabo después de que el presidente Donald Trump declarara el miércoles que Irán está “negociando en las últimas”, e insistió en que las elecciones de mitad de mandato de noviembre no harán que se precipite a sacar adelante un acuerdo para poner fin al conflicto de casi tres meses, el cual ha generado inquietud en la economía mundial.

En declaraciones al comenzar una reunión de su gabinete, Trump dijo confiar en que un acuerdo está cerca. El fin de semana incluso declaró que su gobierno y Teherán habían “negociado en gran medida” un acuerdo, aunque las conversaciones siguen en proceso.

El presidente intenta obtener un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz y le dé un argumento creíble de que la capacidad nuclear de Irán ha sido reducida lo suficiente como para declarar la victoria, poniendo fin a un conflicto que ha sido políticamente impopular para los republicanos.

Pero, tal como están las cosas, el mandatario también corre el riesgo de que la conclusión de la guerra que él comenzó llegue con un desenlace insatisfactorio.

El acuerdo que se perfila aplaza muchos asuntos cruciales para resolverlos más adelante, y ya ha expuesto al presidente republicano a duras críticas —incluso de algunos de sus propios simpatizantes— de que los líderes de línea dura de Irán saldrán del conflicto golpeados, pero envalentonados. Todo llega a un punto culminante en un momento en que se aproximan las elecciones de mitad de mandato para determinar el control del Congreso, y en que los republicanos temen que el aumento de los costos y de los precios del combustible ensombrezca el ánimo del electorado estadounidense.

Pero Trump desestimó el miércoles la idea de que las próximas elecciones darían forma a su estrategia sobre Irán.

“Pensaron que iban a esperar más que yo. Ya saben: ‘Vamos a esperar más que él. Tiene las elecciones de mitad de mandato’”, expresó Trump. “No me importan las elecciones de mitad de mandato”.

Trump reconoció que aún queda trabajo por hacer, pero habló con cierta certeza de que ambas partes llegarán a un acuerdo.

“Están muy interesados en llegar a un acuerdo”, apuntó Trump. “Hasta ahora no han llegado. No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos. O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo”.

Las conversaciones se complicaron aún más después de que fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo el lunes lo que el Pentágono calificó de ataques “en legítima defensa” contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones dedicadas a colocar minas en el sur de Irán. Washington indicó que actuó con “contención” a la luz del alto el fuego de varias semanas, mientras que Teherán denunció la acción como una señal de “mala fe y falta de confiabilidad”. Es probable que los ataques del miércoles causen más complicaciones.

Algunos partidarios de Trump se muestran escépticos

Aunque el presidente republicano insiste en que un acuerdo está al alcance, parece haber diferencias notables entre Estados Unidos e Irán en varios asuntos clave. El presidente también enfrenta el escrutinio de aliados republicanos, entre ellos los senadores Roger Wicker, Lindsey Graham y Ted Cruz, quienes han dicho que los términos parecen demasiado favorables para Teherán.

Todos ellos se resisten a aspectos del acuerdo que han surgido públicamente y que, en su opinión, se parecen demasiado al pacto nuclear alcanzado con Irán por el presidente demócrata Barack Obama, que Trump desechó durante su primer mandato.

Según el posible acuerdo, Teherán aceptaría renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido —una exigencia clave de Trump— a cambio de un alivio en las sanciones. Eso de acuerdo con dos funcionarios regionales y un alto funcionario del gobierno estadounidense, los cuales hablaron a condición de guardar el anonimato para tratar las delicadas negociaciones.

Un funcionario regional, con conocimiento directo de las negociaciones, indicó que la forma en que Irán entregaría el uranio quedaría sujeta a conversaciones adicionales durante un periodo de 60 días. Parte del uranio probablemente se diluiría, mientras que el resto se transferiría a un tercer país, señaló.

Trump dijo que “no se sentiría cómodo” con que Rusia o China se quedaran con la reserva de uranio enriquecido de Irán. Los dos países tienen las relaciones más estrechas con Teherán, y analistas nucleares han dicho que para la República Islámica podrían ser un posible tercer país aceptable para quedarse con el uranio enriquecido como parte de un posible acuerdo.

Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, técnicamente a un paso respecto de los niveles de grado armamentístico del 90%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Teherán no se ha comprometido públicamente a renunciar a su uranio.

Cómo el plan de Trump afecta la guerra de Israel en Líbano

Otro asunto clave sin resolver es si el alto el fuego también abarcará las operaciones de Israel contra Hezbollah, el grupo político-paramilitar respaldado por Irán en Líbano. Teherán quiere que Beirut sea incluido en cualquier acuerdo de alto el fuego negociado con Estados Unidos.

El gobierno estadounidense parece dejar cierto margen de maniobra sobre la cuestión de Líbano. En el memorando de entendimiento que se perfila se pide un alto el fuego entre Estados Unidos y sus aliados contra Irán y sus fuerzas aliadas, como Hezbollah, pero también se subraya el derecho de Israel a actuar contra amenazas inminentes y en defensa propia.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el martes que las fuerzas armadas israelíes están “profundizando su operación” en Líbano. Durante la noche, el ejército israelí se enfrentó con Hezbollah a lo largo de un río estratégico en el sur de Líbano a medida que los soldados de Israel avanzaban hacia el norte.

Jonathan Conricus, exvocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo que Tel Aviv espera que Irán actúe rápidamente para canalizar cualquier alivio en las sanciones a restablecer su capacidad militar y reforzar a los grupos aliados, incluidos Hezbollah y Hamás en Gaza.

“No hemos terminado de luchar, porque el régimen iraní no ha terminado”, afirmó Conricus, investigador sénior de la Foundation for Defense of Democracies, un centro de investigación en Washington enfocado en seguridad nacional y política exterior.

“Silencio atónito” ante vinculación de Trump de los Acuerdos de Abraham con el pacto con Irán

Trump también reforzó el miércoles su exhortación a que el acuerdo incluya el requisito de que varios países más, entre ellos, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los convenios negociados por Estados Unidos durante el primer mandato de Trump destinados a normalizar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel.

“Estamos, saben, solicitando enérgicamente que se sumen”, expresó Trump.

El optimismo del mandatario de que otros países de Oriente Medio y de mayoría musulmana pudiesen adherirse pronto a los acuerdos podría ser demasiado ambicioso.

Por ejemplo, Arabia Saudí —la potencia más importante del mundo árabe, y considerada desde hace tiempo como el premio mayor de la iniciativa de normalización— ha insistido en que establecer una vía garantizada hacia la creación de un Estado palestino sigue siendo una condición previa. Es algo a lo que Israel se opone vehementemente.

Trump impulsó la adhesión a los Acuerdos de Abraham durante una llamada con gobernantes de países aliados de Oriente Medio el fin de semana.

Barbara Leaf, embajadora retirada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos y alta funcionaria del Departamento de Estado durante el gobierno demócrata del presidente Joe Biden, dijo que funcionarios de países del golfo Pérsico que participaron en la llamada le contaron que la propuesta de Trump fue recibida con un “silencio atónito”. Una persona al tanto de la llamada cuestionó esa versión, y dijo que algunos aliados regionales respondieron positivamente al llamado del presidente para sumarse a los acuerdos. La persona habló sobre la conversación privada a condición de guardar el anonimato.

Leaf, distinguida becaria diplomática del Middle East Institute —una organización en Washington dedicada al estudio de Oriente Medio—, dijo que los aliados de Estados Unidos en esa región reconocen que Irán probablemente utilizará el dinero derivado del alivio en las sanciones para reforzar sus capacidades militares. De todas formas, han respaldado el hecho de que Trump intente poner fin al conflicto.

“No ven otra salida”, dijo Leaf sobre los aliados estadounidenses en la región. “Y no ven otra salida por muchos de estos errores iniciales que el presidente y el gobierno cometieron al conducir la guerra”.