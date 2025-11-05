EU lanza nuevo ataque naval en el Pacífico; suman 66 muertos en operaciones antidrogas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó la muerte de dos presuntos traficantes y el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe, en una ofensiva militar que genera presiones en el Congreso

El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth durante una conferencia de prensa con su homólogo surcoreano Ahn Gyu-back, el martes 4 de noviembre de 2025, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man, Pool)

WASHINGTON.- El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el martes un nuevo ataque en contra de una embarcación que presuntamente transportaba drogas en aguas del Océano Pacífico oriental, el mismo día en que un portaaviones inició su viaje a la región en una nueva expansión de presencia militar.

El ataque dejó dos muertos a bordo de la embarcación, afirmó Hegseth, elevando a por lo menos 66 el número de fallecidos durante los 16 ataques estadounidenses en aguas sudamericanas.

El presidente Donald Trump ha justificado los ataques al insistir que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles del narcotráfico, afirmando que las embarcaciones son operadas por organizaciones terroristas extranjeras. La Casa Blanca no ha proporcionado evidencias ni mayores detalles.

“Encontraremos y eliminaremos a cada embarcación que tenga la intención de traficar drogas hacia Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos”, aseguró Hegseth.

Legisladores de ambos partidos han presionado al gobierno para obtener más información sobre contra quién van dirigidos los ataques y su justificación legal para llevarlos a cabo.

El más reciente ataque se produce mientras el portaaviones USS Gerald R. Ford ha salido del mar Mediterráneo rumbo al Caribe después de que Hegseth ordenó su despliegue a la región hace más de una semana. Allí se unirá a una robusta presencia de aviones, barcos y miles de soldados estadounidenses en América Latina.

Un funcionario de defensa, que habló bajo condición de anonimato a fin de discutir los movimientos de las embarcaciones, confirmó que el Ford y el destructor USS Bainbridge cruzaron el Estrecho de Gibraltar e ingresaron al Atlántico el martes.

El Ford se desplegó originalmente con cinco destructores, pero de momento se desconoce si todos ellos irán al Caribe. Dos de los otros destructores en el grupo de ataque del Ford, el USS Winston Churchill y el USS Mahan, se encuentran actualmente en el Mediterráneo, con el Mahan en el puerto de Rota, España.

Los otros dos destructores, el USS Forrest Sherman y el USS Mitchener, se encuentran en el mar Rojo, dijo el funcionario.

Hegseth publicó en redes sociales un video del más reciente ataque, en el que se muestra una caja gris que oscurece un barco que aparece en el agua antes de ser destruido. Luego, las imágenes cortan a la embarcación envuelta en llamas.