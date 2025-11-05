Ejercen opción de seis millones sobre el cerrador mexicano Andrés Muñoz

El lanzador de Seattle continuará en el club hasta 2026 tras destacar con 38 salvamentos y brillante actuación en la postemporada

El pítcher mexicano de los Marineros de Seattle Andrés Muñoz trabaja la novena en el juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Azulejos de Toronto el viernes 17 de octubre del 2025. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

SEATTLE.- Los Marineros de Seattle ejercieron su opción del club de 6 millones de dólares para 2026 sobre el cerrador mexicano Andrés Muñoz, anunció el martes el gerente general Justin Hollander.

Muñoz, de 26 años, compiló un marca de 3-3 con una efectividad de 1.73 y un tope personal de 38 salvamentos, la tercera mayor cantidad en las Grandes Ligas. No permitió carreras en siete innings de la postemporada para dos salvamentos.

El derecho frmó un contrato de 7,5 millones por cuatro años antes de la temporada 2022 que incluía tres opciones de club. El salario para 2027 es de 8 millones y para 2028 es de 10 millones.