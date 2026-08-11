EU bate su récord del mes más caluroso jamás registrado

ARCHIVO - Mickelina Papotto, de Salem, Oregon, izquierda, y Lorie Odegaard, de Gaithersburg, Maryland, se abanican mientras esperan en una fila para subir a la rueda de la fortuna en la Gran Feria Estatal de Estados Unidos, en el National Mall, el 1 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

ARCHIVO - Mickelina Papotto, de Salem, Oregon, izquierda, y Lorie Odegaard, de Gaithersburg, Maryland, se abanican mientras esperan en una fila para subir a la rueda de la fortuna en la Gran Feria Estatal de Estados Unidos, en el National Mall, el 1 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

KENSINGTON, Maryland, EE.UU. (AP) — Estados Unidos alcanzó en julio pasado su mes más caluroso jamás registrado, indicó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

En ese mes hubo un promedio de 24,94 grados Celsius (76,89 grados Fahrenheit) en los 48 estados continentales, superando el julio de 1936 del Dust Bowl por un octavo de grado. Se llevan registros desde 1895.

“No es bueno cuando estás batiendo récords del Dust Bowl, que es lo que estamos haciendo en este caso”, dijo el meteorólogo Jeff Masters de Yale Climate Connections, un servicio apartidista enfocado en el cambio climático. “Y esa fue una especie de situación loca en la que decenas de millones de personas se pusieron en movimiento. Se tuvo esta gran migración debido a la sequía y el calor que golpearon el centro de Estados Unidos; simplemente un evento cataclísmico en la historia de Estados Unidos. Si estamos superando récords del Dust Bowl, eso dice que estamos en problemas muy serios”.

Aunque en Alaska hizo un frío inusualmente intenso, en los 48 estados continentales hubo condiciones más calurosas de lo normal. El calor más excesivo se sintió en la región montañosa del oeste, en el suroeste, las llanuras del norte y el sureste del país. Se extendió tanto que cada uno de los 48 estados continentales estuvo casi 0,6 grados Celsius (1 grado Fahrenheit) más cálido que el promedio del siglo XX, explicó Russ Vose, jefe de monitoreo del Centro Nacional de Información Ambiental de la NOAA, siglas en inglés de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

El calor en los años del Dust Bowl estuvo más concentrado en partes de la región centro-norte y se vio agravado por las prácticas agrícolas de la época, agregó Vose.

Lo que está sucediendo ahora se debe a la quema de carbón, petróleo y gas, señalaron los científicos.

“Las temperaturas extremadamente altas en todo el territorio continental de Estados Unidos este verano, junto con la intensa sequía y las condiciones favorables a incendios, concuerdan absolutamente con los indicios del cambio climático”, manifestó Katharine Jacobs, científica del clima de la Universidad de Arizona.

El factor de mayor impulso fue el calor de la noche. Las mínimas nocturnas, que son cruciales para que las personas y la agricultura se recuperen de los días calurosos, pulverizaron el antiguo récord de las mínimas más altas por 0,7 grados, informó la NOAA. Según los científicos y varios estudios en la literatura revisada por pares, las noches más cálidas son un indicio clásico del cambio climático causado por el ser humano. El cálculo de la NOAA se basa en promediar 24 horas de temperatura, no sólo las máximas o las mínimas.

“Si estás hablando de olas de calor, esa mínima nocturna es increíblemente importante para determinar el estrés térmico total”, añadió Masters. “Así que si no refresca por la noche, tu cuerpo no tiene tiempo de reajustarse a todo el calor”.

A medida que aumentan las temperaturas nocturnas, más personas mueren y pierden sueño, muestran los estudios.

Los años 2021 y 1936 comparten el récord de tener los veranos más calurosos que se hayan registrado en Estados Unidos, los cuales se miden de junio a agosto. Hasta julio, 2026 es un poco más fresco que 2021, que registró un calor récord en junio.

Debido al cambio climático, añadió Masters, “este podría ser uno de los años más frescos que vamos a experimentar el resto de nuestras vidas”.

Lo que se necesita, señaló, es “dejar de quemar tantos combustibles fósiles. También necesitamos gastar dinero para adaptarnos al nuevo clima que hemos puesto en marcha”.